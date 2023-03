“El man de los descuentos”: una cuenta de ofertas en TikTok ‘hecha para líchigos’

Sebastián Koch es el creador de la cuenta de TikTok "el man de los descuentos" que muestra los descuentos disponibles en Colombia para diferentes marcas a nivel nacional e internacional. Foto: Archivo Particular

Encontrar descuentos, descuentos y más descuentos, ese es uno de los objetivos de las personas que compran por internet y en tiendas físicas, pero aunque el ideal es encontrar un producto de buena calidad y a bajos precios, buscar esas ofertas puede ser más complejo de lo que parece.

La solución a este problema, para aquellos que siempre quieren ahorrar, la trajo a TikTok Sebastián Koch, más conocido como “el man de los descuentos”, un creador de contenido que desde que abrió su cuenta en esta plataforma ha encontrado la forma de informar a las personas sobre cupones de descuento, precios bajos y ofertas en marcas a nivel internacional.

En entrevista con Blu Radio, Sebastián Koch contó sobre su experiencia siendo creador de contenido y además, dio detalles sobre el inicio de este espacio dedicado a los “líchigos”, como él llama a las personas que siempre están en busca de las mejores ofertas en su perfil.

¿Quién es el “man de los descuentos”?

“La idea del canal de TikTok parte un poquito de lo que es mi experiencia de vida con los que llevo haciendo profesionalmente, que es compartir cupones de distintas compañías, que es algo que llevo haciéndolo desde hace 15 años”.

Desde antes de salir de la universidad, Sebastián ya se dedicaba a compartir su conocimiento sobre los descuentos, incluso cuenta que desde muy joven lo llamaban “turco” y “líchigo” por su gran cercanía con las ofertas.

“Siempre me ha gustado regatear, siempre me han gustado los negocios, siempre me ha gustado rebuscármelas todas y pues también me han tocado muchas oportunidades, entonces creo que por ahí encaja perfecto el perfil y esto de “el man de los descuentos” era un intento de ver otro canal con el que se le pudiera llegar a la gente”.

En tan solo cuatro meses “el man de los descuentos” ha logrado tener la relevancia suficiente para que las personas que nunca llegaron a su proyecto inicial, que era un blog que no tuvo el impacto que se requería, pudieran empezar a confiar en Sebastián como su ‘busca ofertas de confianza’.

“Estoy super contento de cómo se han dado las cosas y es una de las ventajas del algoritmo de TikTok que puede volverse viral, super, super fácil, de la nada. El quinto video fue viral y de ahí comenzó el salto”, afirmó Koch.

¿Cómo funcionan los descuentos?

Detrás de la cuenta de TikTok hay todo un equipo de personas que buscan las mejores ofertas para las personas, Koch, cuenta que es un trabajo casi manual que permite comparar los precios entre una marca y otra para darle las alternativas más cómodas para el público.

“Se hace toda una labor de investigación para que cuando yo llegue y diga ‘hola, soy el man de los descuentos’ yo pueda estar 100% seguro de que les estoy dando la mejor opción en el mercado y sí se pueden conseguir descuentos muy atractivos”.

¿Cómo encontrar los mejores precios?

Koch añade que una de las formas de conseguir los mejores descuentos, ofertas y precios bajos es haciendo una “ruta”, analizando marca por marca en diferentes cadenas de distribución en Colombia, para así llegar al punto de equilibrio de economizar al máximo el dinero.

“El man de los descuentos”, afirma que es gratificante ver cómo el crecimiento de su cuenta de TikTok lo ha hecho conocido por fuera de las pantallas gracias al aporte que le da a las personas en su día a día siendo compradores.

Aunque Koch resalta que no es una tarea fácil, pues su cargo como gerente de una empresa, sumado a su labor como creador de contenido, consume gran parte de su tiempo, “el man” sigue estando al frente de su proyecto en TikTok.

