Explorando el legado de Malcolm X en conferencia virtual de Cineco Alternativo

El director nominado al Tony por Slave Play, Robert O'Hara, dirige una nueva y potente puesta en escena que imagina a Malcolm como un hombre común cuya historia trasciende el tiempo y el espacio. Foto: diseñador

Bajo la dirección de Robert O’Hara, esta ópera redefine la historia de Malcolm X, presentándolo como un personaje cuya relevancia trasciende en el tiempo y el espacio. Esta obra se centra en el legado del reconocido activista afroamericano cuyo desarrollo político fue paralelo al surgimiento del jazz, desde el final de la Big Band y la era del swing hasta el bebop y la corriente más vanguardista de los años 60.

El también dramaturgo Robert O’Hara nominado al Tony por Slave Play, dirige una nueva y potente puesta en escena que imagina a Malcolm X como un hombre común cuya historia es ante todo excepcional. El elenco, por su parte, liderado por Will Liverman, Leah Hawkins, Raehann Bryce-Davis, Michael Sumuel y Victor Ryan Robertson, promete una experiencia operística única.

La partitura está dirigida por Kazem Abdullah, lo que proporciona un escenario con influencias de jazz gracias al libreto de Thulani Davis.

X: The Life and Times of Malcolm X, la innovadora e influyente ópera de Anthony Davis, que se estrenó en 1986, llega a los cines el 18 de noviembre. Antes de su estreno en cines, el periodista e historiador musical, Luis Carlos Aljure profundizará en el contexto histórico, movimientos artísticos y la evolución de la obra desde su inicio.

Este espacio, que forma parte de la temporada Met Opera 23 -24, se llevará a cabo el jueves 16 de noviembre de 5:30 a 6:30 p.m., a través de la plataforma privada Zoom. Las personas interesadas en asistir a la charla virtual, solo deben registrarse aquí. Los cupos son limitados.