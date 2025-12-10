Expoartesanías 2025: así pueden acceder los suscriptores de El Espectador al beneficio 2x1

Beneficio 2x1 para la comunidad de El Espectador en Expoartesanías. Foto: El Espectador

Hasta el 18 de diciembre de 2025, Corferias será la vitrina para que los artesanos de las seis regiones del país puedan exponer las diferentes creaciones y representaciones de sus territorios. Serán semanas llenas de cultura en las que los visitantes podrán acercarse a las tradiciones del país.

En su XXXV edición, Expoartesanías llega con dos anuncios importantes. El primero es que Colombia se sigue posicionando como el país con más artesanías con denominación de origen (13 en total) y el tradicional carriel antioqueño se sumó a la lista.

Las otras elaboraciones colombianas que cuentan con este título son: la tejeduría Wayúu, Zenú y de San Jacinto; la cerámica de Ráquira y de Carmen del Viboral; la cerámica de la Chamba, la Cestería en rollo de Guacamayas; el Barniz de Pasto; los sombreros de Sandoná, Aguadas y Suaza; y la Chiva de Pitalito.

El segundo hito a resaltar es que este año Artesanías de Colombia apoyará a 115 artesanos provenientes de zonas apartadas del país, para que puedan ser parte de este importante evento en el pabellón destinado a las economías populares.

En esta línea, es de resaltar que al pabellón 8 nivel 2 llegarán artesanos de los diferentes municipios priorizados por pobreza multidimensional, de los territorios más alejados de Colombia, destinados a las economías populares. Ellos contarán con todos los gastos pagos, incluida la manutención en los 14 días de feria.

Estos 115 artesanos priorizados se suman a los más de 1.000 expositores que en dos semanas mostrarán los diferentes oficios artesanales.

“Arrancaremos con la tejeduría, que es el oficio preponderante aquí en Colombia, el cual viene desde la época de la Colonia. También tendremos moda, joyería, bisutería y cestería. Será un abanico de propuestas para que nuestros visitantes nacionales y extranjeros, y los residentes de Bogotá, puedan comprar sus souvenirs y los regalos de Navidad para su familia y amigos”, señaló Laura Silva, jefe de proyecto Expoartesanías, Corferias.

¿Qué más se puede encontrar en Expoartesanías 2025?

En el Pabellón 1 primer nivel de Corferias se podrá encontrar una exposición nutrida de artesanías contemporáneas. El nivel 2 del mismo pabellón estará destinado a bocados típicos, con una gran muestra gastronómica de las diferentes regiones del país.

En el Pabellón 3 se exhibirán artesanías tradicionales y étnicas; mientras que el Pabellón 5 estará enfocado en diseño colombiano. El Pabellón 6 mostrará tendencias y artesanías del mundo, mientras que el Pabellón 8 nivel 1 concentrará joyería y bisutería.

Y es que Expoartesanías 2025 no solo busca mostrar la riqueza artesanal de Colombia, sino también conectar a los visitantes con la historia y la tradición de cada región, destacar la creatividad de nuestros artesanos y abrir espacios para que los emprendedores del sector puedan dar a conocer sus productos, generar alianzas y crecer dentro de un mercado cada vez más global.

Arte vivo: un espacio donde el arte, el oficio y el pensamiento ancestral se entrelazan

Uno de los espacios que destaca dentro de la programación de Expoartesanías 2025 es Arte Vivo, programa de Artesanías de Colombia que impulsa procesos colaborativos entre artistas contemporáneos y maestros artesanos para desdibujar las fronteras entre arte, artesanía y arte popular. Su enfoque se basa en la creación conjunta, donde la técnica, el territorio y la memoria construyen obras que integran tradición, investigación y experimentación.

Reunirá a 15 artistas y 41 artesanos de territorios como La Guajira, Tumaco, Cauca, Putumayo, Barichara, Sampués, Vichada, Pasto, Tabio y Bogotá.

Sus obras integran técnicas como tejeduría ancestral, bordado, tapia pisada, tintorería natural, cerámica, fundición, redes de pesca, cestería, grabado y lutería. Cada pieza expone un encuentro entre saberes, materiales y memorias que transforman el mito en gesto, objeto y experiencia.

Algunas de las obras destacadas del recorrido son:

Portal nocturno de Álvaro Diego Gómez, Dionicia Pushaina y Adeinis Boscán (Wayúu, Maicao) es una obra tejida que parte del mito Wayúu de Walekeru, la mujer araña que enseñó a tejer.

Nutrir el vacío de Ana Milena Gómez y maestras bordadoras de Cartago es una serie de dechados, muestras de bordado usadas para aprender puntadas; reinterpretados para hablar del cuidado, la enseñanza y el oficio como lenguaje compartido.

Empujar el suelo, de Estefanía Guarquín, junto a José Moreno, Jesús Moreno y Mónica Robles (Barichara) son esculturas hechas en tapia pisada, técnica ancestral de tierra compactada que parten de movimientos del cuerpo, como deslizarse o impulsarse. La obra transforma gestos humanos en estructura, preguntándose cómo habitamos y moldeamos el paisaje.

Cuchavira, de Estiven Castro, Valerio Serrano y María José Rincón (Tabio) son tres obras que narran el ciclo Muisca del agua: su nacimiento, su vínculo con la humanidad y su regreso al origen.

