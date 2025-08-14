Feria Belleza y Salud 2025 en Corferias: entradas 2x1 para suscriptores

Resume e infórmame rápido

Corferias anuncia la XXIII edición de la feria Belleza y Salud, un evento que trasciende lo tradicional para convertirse en el motor de la transformación de la industria. La feria llega para redefinir el concepto de belleza y cuidado personal, ofreciendo una experiencia integral que conecta a profesionales, marcas y consumidores. La cita será del 14 al 17 de agosto en el gran salón de Corferias.

Frente a esta versión renovada, Marcela Sánchez, jefe de proyecto, afirma: “Belleza y Salud es una invitación a explorar el presente y futuro de esta industria. Es un espacio donde la innovación se encuentra con la tradición, donde el conocimiento impulsa el progreso y donde las conexiones generan oportunidades. Estamos comprometidos con ofrecer una plataforma que no solo refleje las tendencias, sino que las redefina”.

Experiencias que inspiran

En esta feria, las empresas no solo exhiben sus productos, sino que también pueden construir relaciones, lanzar innovaciones y generar experiencias memorables para los consumidores, como los congresos internacionales de alto nivel, las capacitaciones educativas y técnicas, y las demostraciones y shows en vivo.

Ahora bien, los congresos internacionales serán uno de los ejes fuertes de la feria, ofreciendo sesiones exclusivas con speakers internacionales que compartirán su visión y experiencia. Esta es una oportunidad para fortalecer los conocimientos y descubrir las claves del éxito en un mercado competitivo.

Además, contará con un completo programa de capacitaciones educativas y técnicas, abordando temas de actualidad y ofreciendo herramientas prácticas para el crecimiento profesional.

Las demostraciones y shows en vivo añadirán un toque de dinamismo y creatividad a la feria, permitiendo a los asistentes disfrutar de espectáculos que celebran el talento y la innovación en el mundo de la belleza.

La feria Belleza y Salud es una experiencia integral que reúne lo mejor del cuidado personal y la belleza: productos capilares, herramientas de peluquería, uñas, maquillaje, dermocosmética, estética, nutrición y bienestar.

