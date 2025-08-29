Fernando Arévalo dirige 'Inmaduros', la nueva comedia en el Teatro Nacional Foto: Cortesía

El Teatro Nacional presenta Inmaduros, una obra escrita por Juan Vera y Daniel Cúparo, que en esta ocasión llega bajo la dirección y adaptación de Fernando Arévalo, con la colaboración especial de Julián Arango como asistente de dirección.

Con un elenco destacado conformado por Rodrigo Candamil, Rafael Zea, Andrea Guzmán, Carolina Sabino y Jennifer Leibovici, esta puesta en escena invita al público a reflexionar sobre una pregunta universal:

¿Qué significa madurar?

En nuestra sociedad existen muchas ideas preconcebidas en torno a la madurez —como que las mujeres maduran antes que los hombres—, pero la obra nos muestra que no siempre es así de fácil.

Inmaduros explora temas como la amistad, el amor, la inmadurez y la búsqueda de la felicidad en la mediana edad, mostrando cómo las relaciones, a pesar de las diferencias, pueden ser una fuente de aprendizaje y crecimiento.

Sinopsis

Matías y Palillo, dos amigos en plena adultez, se reencuentran tras un divorcio. Lo que parece un reencuentro entre “grandes” se convierte en una montaña rusa emocional llena de evasión, relatos absurdos, verdades incómodas y muchas risas.

Una historia entrañable y llena de humor que cuestiona lo que entendemos por madurez, mientras nos recuerda que crecer no siempre significa dejar de soñar.

Todos los jueves, viernes y sábados podrá disfrutar de esta maravillosa y entretenida historia. Consulte más información aquí.

