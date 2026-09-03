Festival Cordillera estrenará nueva localidad: llegan las Terrazas Cordillera

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Los próximos 12 y 13 de septiembre, el Parque Simón Bolívar se convertirá nuevamente en un punto de encuentro para celebrar, entre amigos y canciones a todo pulmón, los sonidos que conectan a Latinoamérica y a la música en español.

Este año, el Festival Cordillera vuelve con una mezcla de artistas que han acompañado a varias generaciones y nuevas voces que ya hacen parte de las bandas sonoras de la región.

Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Sean Paul y Andrés Cepeda compartirán escenario con artistas como Beéle, Los de Adentro y Bonka, en un cartel para cantar las canciones que ya conocemos, descubrir nuevas favoritas y, por supuesto, bailar hasta que se acabe el día.

A pocas semanas de abrir nuevamente sus puertas, el Festival Cordillera también continúa sumando novedades a la experiencia que vivirán sus asistentes.

Este año, el festival presenta por primera vez Terrazas Cordillera, una nueva localidad pensada para quienes quieren vivir la música junto a ese parche de amigos que no se despega, los que cantan en coro, comparten una botella y convierten cada canción en un momento para celebrar juntos.

Ubicadas en la terraza de las suites frente al escenario principal, las Terrazas Cordillera ofrecen una experiencia que combina una vista preferencial al escenario con acceso directo a la localidad VIP, de esto se trata:

La propuesta está disponible en dos formatos, para cuatro o seis personas, y permite disfrutar el festival desde un espacio reservado para compartir con amigos y vivir la jornada desde las alturas.

La Mesa para 4 personas incluye cuatro boletas VIP, una mesa en la terraza de las suites del escenario principal, una botella de destilado premium a elección; y la Mesa para 6 personas, incluye seis boletas VIP, una mesa en la misma terraza y dos botellas de destilado premium a elección.

Ambas opciones cuentan además con cena para cada persona, vista preferencial al escenario principal, barra de café y bebidas calientes, cargadores portátiles para celulares, baños preferenciales de las suites, acceso directo a la localidad VIP del escenario principal y guardarropa exclusivo para pertenencias personales.

Ya empieza la cuenta regresiva para volver a vivir el festival que apuesta por la música latinoamericana en el Parque Simón Bolívar, para vivir dos días de música y baile.

Estas terrazas de MasterCard ya están disponibles con cualquier método de pago mastercard, para permitir el acceso al festival como nunca antes, los interesados pueden ingresar aquí para conocer más información.