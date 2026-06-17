Ganadores de los Premios Latam Digital marcan el rumbo de la innovación en Latinoamérica

Participantes de la 13 edición de los Premios #LatamDigital Foto: Alexander Castillo

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Cada año, los Premios #LatamDigital by Interlat destacan las mejores campañas, proyectos e iniciativas digitales desarrolladas por grandes, medianas y pequeñas empresas de Latinoamérica. Se han consolidado como un ecosistema que promueve la innovación, el aprendizaje y el networking entre líderes, organizaciones y expertos del sector digital.

En esta 13º edición, México fue el país invitado de honor, con el respaldo de la Embajada de México en Colombia. Durante el evento participó Martha Patricia Ruiz Anchondo, embajadora de México, quien destacó la importancia de la educación como motor del desarrollo y la transformación digital.

El país se ha consolidado como un referente regional en innovación, crecimiento y adopción tecnológica, gracias al talento, la creatividad y el compromiso de sus profesionales y organizaciones.

La agenda académica transversal de esta edición giró en torno a la sostenibilidad digital impulsada por inteligencia artificial, una temática que refleja el creciente impacto de esta tecnología en los procesos de transformación de organizaciones públicas y privadas en América Latina.

Un reconocimiento al crecimiento digital de Latinoamérica

En esta edición, los premios abarcaron 14 pilares digitales y 66 categorías, entre las que se incluyeron Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Comercio Electrónico, Emprendimiento Digital, Ciberseguridad, EduTech, Turismo Digital, FinTech, SaludTech, AgroTech y Mass Media Digital, entre otras.

Estos pilares reflejan el amplio espectro de áreas en las que la digitalización está generando un impacto significativo en el crecimiento económico y social de la región, desde la modernización de los gobiernos hasta la innovación en salud, la evolución del comercio electrónico, entre otros.

Luis Carlos Chaquea Blanco, fundador y CEO de Interlat, comentó en exclusiva para El Espectador:

Actualmente, la inteligencia artificial vive un momento de auge. Hace tres años nació este pilar dentro de los premios y hoy se ha convertido en una tendencia transversal que impacta toda la economía, desde departamentos y municipios hasta países y continentes enteros

Entre las organizaciones premiadas en la edición del 2026 se encuentran Grupo Anderson’s (México), Finagro, Banco Agrario de Colombia, Soult Agency, TEEMMX, Evertec, Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Tusdatos.co, The Yucatan Cyber Security Strategy, Canal Trece, entre otras.

Marcas que apuestan al crecimiento y desarrollo digital. Estos reconocimientos no solo validan la importancia de la transformación digital, sino que también evidencian el impacto que estas iniciativas generan en sus respectivos países, fortaleciendo la eficiencia, la productividad y la competitividad de la región.

Los Premios #LatamDigital continúan consolidándose como un espacio de referencia para visibilizar proyectos que impulsan el desarrollo tecnológico y la innovación en América Latina, promoviendo una cultura digital orientada al crecimiento sostenible y la transformación de las organizaciones.

Las organizaciones interesadas en participar en la decimocuarta edición de los Premios #LatamDigital ya pueden consultar la información sobre postulaciones y requisitos a través de los canales oficiales de Interlat.