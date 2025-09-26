Jorge Cardona y María José Medellín presentan “Sin medias tintas”

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este es un libro de historia de Colombia único porque se enfoca en los hechos en estado puro y está narrado desde una orilla apasionante, las páginas del diario El Espectador. El lector podrá entender cómo vivió el país la época de La Regeneración, la guerra de los Mil Días o la separación de Panamá, pero se sorprenderá al ver que los acontecimientos del país se enlazan, a veces en causa y efecto, hasta formar un recorrido completo por el siglo XX, la violencia interpartidista, el asesinato de trascendentales líderes políticos, proyectos determinantes como el Frente Nacional o el Estatuto de Seguridad.

El relato avanza hasta nuestros días y permite comprender de dónde surgieron los grupos armados ilegales, las guerrillas, los paramilitares, y cuál fue el devenir que marcaron los gobiernos del cambio de siglo, del XX al XXI, hasta llegar a los debates que plantea un gobierno de izquierda.

Asimismo, no quedan fuera los días de violencia extrema del narcotráfico, cuando el director del diario, Guillermo Cano Isaza, fue uno de los miles de asesinados por las balas de los carteles, ni los momentos más gratos, como las alegrías del deporte, o cuando las rotativas acogieron a grandes firmas como Luis Tejada, León de Greiff, Luis Vidales, Ricardo Rendón, Ciro Mendia, José Mar, Darío Bautista, Porfirio Barba Jacob, Gabriel García Márquez y Alfredo Molano, entre otros.

¿Quiere asistir al encuentro exclusivo con los suscriptores?

Este sábado 27 de septiembre, estarán Jorge Cardona y María José Medellín Cano hablando sobre su libro “Sin Medias Tintas: tres siglos de Colombia contados desde El Espectador”. Un espacio único donde se hablará sobre su creación.

Inscríbete aquí .