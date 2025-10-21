Juan Montejo: “Un éxito repentino muchas veces tiene años de trabajo detrás”

Juan Sebastián Montejo, es licenciado en Administración de Empresas y tiene un MBA en IE Business School, en Madrid. Foto: Cortesia

Desde su enfoque inicial para resolver las necesidades del mercado, hasta la transformación hacia un modelo B2B centrado en la salud física y mental, Montejo revela los desafíos y aprendizajes que han atravesado su camino. Una conversación profunda sobre emprendimiento, salud integral y el impacto real que una idea puede tener cuando se ejecuta con propósito.

¿Cómo nace la idea de crear Fitpal? ¿Qué necesidad identificaron en el mercado que los motivó a crear una plataforma como esta?

Hace muchos años, cuando empezó a ponerse de moda el tema del fitness en Colombia, las personas comenzaron a asistir más a los gimnasios. Nosotros encontramos un problema: el mercado estaba muy fragmentado, es decir, si alguien quería usar máquinas, tenía que ir a un gimnasio, o en cambio, si quería hacer una clase de yoga, pilates o incluso jugar fútbol con sus amigos, debía pagar membresías diferentes en cada lugar.

A partir de esta necesidad, decidimos construir una plataforma que integrara todos esos componentes en un solo lugar. Ir a distintos centros era muy costoso, entonces nos dimos cuenta de que, si nosotros negociábamos directamente con cada centro, podíamos lograr tarifas preferenciales y crear un plan integral que incluyera múltiples opciones de entrenamiento, belleza y deporte. Todo eso, a un precio mucho más accesible para el cliente final, en comparación con pagar cada membresía por separado.

¿Cómo fue el proceso de construir una red de aliados en 28 ciudades diferentes?¿A qué retos han tenido que enfrentarse y cómo los han superado?

Al principio, gran parte del trabajo consistió en “evangelizar”, es decir, salir a hablar con los gimnasios, contarles la historia de Fitpal, explicar por qué es una buena solución para ellos y cómo una herramienta como esta puede ser útil, incluso como sistema de retroalimentación para sus propios centros.

Una vez se logra que se conviertan en aliados, el reto pasa a ser otro y es construir relaciones sólidas y duraderas. No se trata solo de vincularlos, sino de asegurar que esa relación crezca y se mantenga activa en el tiempo.

Con el paso de los años, identificamos que uno de los principales desafíos del sector fitness en Colombia es la informalidad, por lo que también diseñamos soluciones enfocadas en ayudar a formalizar la operación de muchos de estos centros. Queremos ir más allá de llevarles clientes potenciales; buscamos que puedan mejorar su gestión interna y tengan mayor control sobre su gimnasio.

Porque, al final, si a ellos les va bien, a nosotros también. Esa es parte de nuestra hipótesis; para que una red como esta funcione, tiene que resolver un problema real para ambos lados, tanto para los usuarios como para los proveedores.

Fitpal también trabaja con empresas bajo un modelo B2B, enfocado en mejorar el bienestar de los colaboradores. Desde su experiencia, ¿qué impacto han observado en los entornos laborales donde la plataforma ha sido implementada?

Cuando comenzamos Fitpal hace ya casi 9 años, partimos de una hipótesis clara, crear alianzas con gimnasios y vender membresías a personas, con un modelo que ofreciera acceso ilimitado a distintas actividades físicas.

La pandemia fue un golpe duro, pero también un momento de reevaluación profunda. Nos preguntamos si podríamos mantenernos a flote con membresías únicamente para personas y qué teníamos que hacer para que el modelo funcionara. Esto resultó en la toma de dos decisiones clave, enfocarnos en el mercado B2B (empresas y organizaciones), y desarrollar un producto digital ante la imposibilidad de asistir a gimnasios.

Fue así como surgieron Fitpal Home, para quienes buscaban mantener su bienestar desde casa, y Fitpal GO, para quienes deseaban una experiencia presencial. Este proceso nos permitió comprender que las empresas no solo necesitaban opciones de fitness, sino soluciones de bienestar integral.

Otro punto importante fue darnos cuenta de que nuestra solución, aunque buena, no era suficiente por sí sola. Faltaba cubrir más aspectos del bienestar, especialmente la salud mental. Fue entonces cuando surgió una alianza estratégica con la Fundación Santo Domingo, quienes habían desarrollado la plataforma Porque Quiero Estar Bien. En algún momento, por falta de recursos, ya no podían operarla, y llegamos a un acuerdo para que se volviera auto sostenible.

Para nosotros, fue una movida clave, porque nos permitió integrar salud física y salud mental en una sola solución. Esto no solo enriqueció nuestro portafolio, sino que nos abrió puertas en muchas empresas que necesitaban apoyo en una, en otra o en ambas dimensiones del bienestar.

¿Cómo funciona la plataforma ‘Porque Quiero Estar Bien’ y qué tipo de servicios ofrece?"

Su origen está profundamente ligado a las secuelas emocionales y psicológicas de la pandemia, lo que muchos han llamado “la pandemia oculta”. Desde el inicio, la apuesta fue clara: ofrecer servicios gratuitos de teleorientación y teleconsulta, acompañados de una estrategia de comunicación centrada en la desmitificación de la salud mental. En pocas palabras, romper el tabú de que ir al psicólogo es “para locos”.

Quienes estamos en este entorno —profesionales, emprendedores, líderes de bienestar— solemos tener una visión mucho más abierta de lo que significa cuidar la salud mental. Pero no todos lo ven así.

Muchas personas, especialmente de generaciones anteriores, siguen asociando la psicología con algo negativo. Recuerdo una conversación con mi mamá en la que le decía: “¿Por qué ven tan mal ir al psicólogo?”. Y su respuesta fue: “Yo tengo a mis amigas para hablar”. Esa idea de que necesitas ayuda solo si “estás mal” o “estás loco” sigue estando muy presente.

Cambiar ese paradigma ha sido una parte esencial de esta iniciativa. Queremos que más personas, incluso aquellas que no se sienten cómodas hablando de sus emociones, puedan encontrar un espacio seguro y accesible para hacerlo.

Porque quiero estar bien ha entregado más de 625.909 servicios de orientación y consulta psicológica. Un número que habla por sí solo del nivel de necesidad y del valor que representa la plataforma para miles de personas. Hoy, la plataforma continúa ofreciendo su servicio gratuito, aunque con menor exposición mediática, ya que no contamos con los mismos fondos de difusión que tenía la Fundación.

*Si desea conocer más sobre esta plataforma, ingrese a porquequieroestarbien.com; podrá acceder a más de 1.500 artículos sobre salud mental, además de tests de autotamizaje. Estos tests no son diagnósticos, pero sí permiten generar conciencia sobre el estado emocional actual y animar a las personas a buscar ayuda profesional si lo necesitan*.

Para finalizar: ¿Qué aprendizajes te ha dejado emprender?

Emprender es un camino retador, pero profundamente gratificante. He aprendido que la energía que proyectas en tu negocio es la que él te devuelve. Si eres disciplinado, tu empresa lo será. Si eres desorganizado, tu empresa lo reflejará también.

Me gusta trabajar en estructuras horizontales, donde todos puedan opinar sin miedo. La cultura organizacional tiene un impacto directo en el bienestar del equipo. Por ejemplo, durante la pandemia, me vi muy afectado. Era mi primera vez como CEO y sentía la responsabilidad de todo. Descuidé mi salud física y emocional. Ahí entendí que, como líderes, debemos también cuidarnos.

Contar con un equipo que te apoye constantemente es clave. Personas que sientas que están de tu lado, que si tomas una decisión te dicen “vamos juntos en esto”. Esa camaradería es muy chévere, muy enriquecedora. Muchas veces, la salud mental de uno como founder viene de esa validación que te da el equipo y la junta directiva. Tener una buena junta que te apoye, que no te trate mal, que si algo sale mal diga: “Fresco, lo sacamos adelante”, hace toda la diferencia.

También, estar en terapia. Hice coaching y terapia, y creo mucho en el poder de tener coaches, terapeutas… personas que no tengan todo ese bagaje anterior que a veces tienen los amigos o la familia. Muchas veces la gente se queda con una imagen tuya que ya no existe. Por eso es mejor hacerlo con alguien que no te conoce, que te ve con ojos nuevos, sin sesgos.

Y finalmente, tener determinación y persistencia; no porque en seis meses, un año o dos no logres algo, quiere decir que no lo vas a lograr. Como sociedad estamos muy acostumbrados a lo inmediato: “Monté una startup, entonces en un año tengo que haberla reventado”. Hay algunas que sí, pero otras requieren tiempo. A veces pasan por varios pivotes hasta encontrar el camino correcto.

La historia de Fitpal es un reflejo de cómo una idea puede evolucionar para responder a necesidades reales, adaptarse a los cambios del entorno y convertirse en una solución integral que impacta tanto a individuos como a organizaciones. Bajo el liderazgo de Juan Sebastián Montejo, la empresa ha demostrado que el bienestar no se limita al ejercicio físico, sino que abarca dimensiones emocionales, sociales y mentales que son igualmente esenciales.

Emprender, como él mismo lo expresa, es un camino de aprendizajes continuos, donde la resiliencia, la empatía y el propósito son tan importantes como la estrategia. En tiempos donde la salud mental y el bienestar integral cobran cada vez más relevancia, iniciativas como Fitpal y Porque Quiero Estar Bien nos recuerdan que construir empresas con impacto humano es posible y necesario.

