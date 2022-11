‘La edad de oro de Estados Unidos’, el documental sobre Frank Sinatra

Un homenaje con motivo del centenario del nacimiento de uno de los mayores iconos del siglo XX. Foto: Cortesía

El 12 de diciembre se conmemoran 107 años del nacimiento de uno de los mayores mitos del espectáculo en el mundo, Frank Sinatra. Un hombre al que se le daba todo muy bien, desde cantar, actuar y enamorar. Su carrera abarcó más de cinco décadas, pero fue desde 1950 a 1960 cuando disfrutó de su época dorada.

Dueño de una encantadora sonrisa, mirada seductora e inconfundible voz, Sinatra, fue, desde su aparición, un hombre condenado la fama, los reflectores y el estrellato. Un artista polifacético, que logró dejar una huella indeleble en Hollywood, con 50 películas y más de 1.200 canciones grabadas en la escena musical.

Estuvo en la cima, alcanzando índices de popularidad como ninguna otra celebridad, hasta el punto de ser considerado como el artista más popular del planeta. Al tiempo, en que Estados Unidos atravesaba un período en el que las industrias del ocio en auge generaron una nueva estética glamorosa, desde automóviles relucientes hasta casinos lujosos.

Este es un homenaje con motivo del centenario del nacimiento de uno de los mayores iconos del siglo XX. El artista detrás de películas legendarias como ‘Levando Anclas’ (1945), ‘De aquí a la eternidad’ (1951), ‘El hombre del brazo de oro’ (1955) y de canciones inmortales como ‘New York, New York’, ‘My Way’ y ‘Strangers In The Night’.

