La Ópera de París llega a Cine Colombia con su icónica versión de El Cascanueces

Les danseuses et danseurs du Ballet de l’Opéra national de Paris. Foto: Agathe POUPENEY

A partir del 13 y 14 de diciembre, los colombianos podrán disfrutar de El Cascanueces interpretado por la Compañía de Ballet de la Ópera de París. Traída en exclusiva por Cine Colombia y Cineco Alternativo para celebrar la magia de la Navidad, esta maravillosa puesta en escena se proyectará en 15 salas de Cine Colombia en 9 ciudades del país, entre ellas: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Chía, Manizales, Medellín y Pereira.

El Cascanueces es una de las tradiciones más queridas de la temporada navideña. Esta historia nos invita a entrar en un mundo de fantasía y baile donde los juguetes y la magia despiertan. Además, mantiene vivo el asombro de los niños y el ánimo festivo de estas fechas decembrinas e invita año tras año a distintas generaciones a compartir una experiencia común, un pequeño ritual que anuncia la llegada del fin de año.

Con la coreografía de Rudolf Nureyev para la Ópera de París, El Cascanueces, transporta a los espectadores a una mágica Nochebuena donde los sueños cobran vida en una obra infaltable de Tchaikovsky para la temporada navideña. La pareja de bailarines Dorothée Gilbert y Guillaume Diop estremecerán al público con su virtuosismo y potencia.

Sinopsis

En una mágica Nochebuena, la joven Clara recibe un regalo misterioso: un cascanueces. Al quedarse dormida con él entre sus brazos, se sumerge en un mundo de fantasía donde los juguetes cobran vida, los soldados luchan con ratones gigantes y los sueños se mezclan con los miedos más profundos. Guiada por el cascanueces convertido en Príncipe, Clara emprende un viaje onírico que la llevará a descubrir sus deseos más íntimos.

Esta versión de El Cascanueces fue creada por Rudolf Nureyev para la Ópera de Paris en 1985, y transforma este clásico en una experiencia visual y emocional inolvidable. La interpretación musical está a cargo de la Orquesta de la Ópera de París.

🎞️ Función especial para la comunidad de El Espectador.

El diario El Espectador estará premiando a su comunidad con invitaciones para asistir a la función exclusiva de esta magnífica pieza creada por Rudolf Nureyev para la Ópera de París y acompañada por la música de Tchaikovsky. Una obra ideal para todas las edades, perfecta para sentir el espíritu y el calor de la temporada navideña.

🩰 Para asistir inscríbete aquí y participa por una entrada doble.