La Red Zoocial y Puppis premiarán dueños de mascotas con kits en Expopet

El Espectador
13 de agosto de 2025 - 02:27 p. m.
La Red Zoocial y Puppis premiarán dueños de mascotas con kits en Expopet
Puppis, la marca especializada en el cuidado de mascotas, estará presente por primera vez en Expopet 2025. Esta cadena multilatina, con presencia en Argentina y Colombia (Barranquilla, Medellín y Bogotá), se dedica a ofrecer productos y servicios de la más alta calidad para garantizar el bienestar de las mascotas y la satisfacción de sus tutores.

En su portafolio cuentan con una amplia variedad de alimentos, accesorios, productos de farmacia y servicios especializados como veterinaria (en Colombia, en alianza con Petplus), spa y peluquería, hospital, programas de adopción y más. Atienden las necesidades de perros, gatos, peces, aves, roedores y reptiles, siempre con un enfoque en conocer y entender los deseos de cada especie.

Kits premiados en alianza con La Red Zoocial y Puppis

Este año, Puppis se une a La Red Zoocial de El Espectador como aliado de Expopet 2025 para premiar a aquellos tenedores de mascotas. Varias personas podrán llevarse kits especiales diseñados para el cuidado y bienestar de sus compañeros de cuatro patas.

Para participar, acérquese a la oficina de El Espectador ubicada en el pabellón 3, nivel 1, y participe por un kit Puppis.

Por El Espectador

