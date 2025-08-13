La Red Zoocial y Puppis premiarán dueños de mascotas con kits en Expopet

Resume e infórmame rápido

Puppis, la marca especializada en el cuidado de mascotas, estará presente por primera vez en Expopet 2025. Esta cadena multilatina, con presencia en Argentina y Colombia (Barranquilla, Medellín y Bogotá), se dedica a ofrecer productos y servicios de la más alta calidad para garantizar el bienestar de las mascotas y la satisfacción de sus tutores.

En su portafolio cuentan con una amplia variedad de alimentos, accesorios, productos de farmacia y servicios especializados como veterinaria (en Colombia, en alianza con Petplus), spa y peluquería, hospital, programas de adopción y más. Atienden las necesidades de perros, gatos, peces, aves, roedores y reptiles, siempre con un enfoque en conocer y entender los deseos de cada especie.

Kits premiados en alianza con La Red Zoocial y Puppis

Este año, Puppis se une a La Red Zoocial de El Espectador como aliado de Expopet 2025 para premiar a aquellos tenedores de mascotas. Varias personas podrán llevarse kits especiales diseñados para el cuidado y bienestar de sus compañeros de cuatro patas.

Para participar, acérquese a la oficina de El Espectador ubicada en el pabellón 3, nivel 1, y participe por un kit Puppis.

