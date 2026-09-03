Legacy Summit 2026: el reto de preparar la sucesión en empresas familiares

Según expertos de Legacy Network, en Colombia, 7 de cada 10 empresas familiares no logran llegar a la tercera generación. Foto: Cortesía

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El próximo 16 y 17 de septiembre, el JW Marriott de Bogotá será escenario del Legacy Summit 2026, un encuentro anual que reunirá a líderes y representantes de empresas familiares del país para conversar sobre sucesión, gobierno familiar, estrategia y los desafíos que plantea el futuro para este tipo de organizaciones.

Bajo el concepto “Sembrando un Legado: Honrar lo recibido y prepararnos para la sucesión”, la edición de este año pondrá el foco en el papel de las nuevas generaciones y en cómo prepararlas para asumir el liderazgo de compañías construidas durante décadas, manteniendo aquello que las hace únicas y, al mismo tiempo, impulsando su evolución frente a un entorno empresarial en constante transformación.

La agenda contará con más de 39 sesiones estructuradas en torno a tres pilares — Familia, Empresa y Propiedad —, con 7 dimensiones del modelo Dinastía, más de 18 expertos y 3 PhD internacionales que abordarán temas como la sucesión, el gobierno familiar, la estrategia empresarial y la transformación organizacional.

El programa incorpora además una agenda paralela de Gestión del Valor, pensada para quienes lideran la estrategia patrimonial de sus organizaciones. Su propuesta combina el rigor académico de Harvard Business Impact y LSO con la experiencia práctica de asesores de alto prestigio y empresarios latinoamericanos de varias generaciones.

La formación es flexible, cada asistente puede configurar su recorrido según sus prioridades, eligiendo entre los distintos tracks disponibles. El encuentro abre también un espacio de networking para el intercambio de experiencias entre familias empresarias de Colombia y la región.

Entre los empresarios invitados que compartirán su experiencia con los asistentes figuran Jean Claude Bessudo, presidente de Grupo Aviatur; Enrique Carrizosa Gelzis, presidente del Consejo de IC Inversiones; Eduardo Zárate Gutiérrez, presidente de Cementos Tequendama; Carolina Masso Solarte, CEO de Gamma Ingenieros; Rigoberto Ovalle Cayón, presidente de Pollo Andino; y los fundadores de Almacenes Paraíso, Luz Helena Galindo y Serafín Granados, quienes participarán junto a su hija Deisy Granados, directora administrativa de la compañía, en una conversación sobre cómo tres generaciones han logrado preservar y transformar el legado familiar.

Con esta edición, Legacy Summit busca seguir promoviendo conversaciones y herramientas que contribuyan a fortalecer la continuidad de las empresas familiares, reconociendo el valor de lo construido por generaciones anteriores y la necesidad de preparar a las siguientes para asumir los retos del futuro.

15% de descuento para la comunidad de El Espectador

En el marco de la alianza entre El Espectador y Legacy Network, nuestra comunidad de suscriptores podrá disfrutar de un 15 % de descuento para asistir al Legacy Summit 2026, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de septiembre en el JW Marriott de Bogotá.

Para acceder a este beneficio, solo debes ingresar el código ESPECTADOR2026 al momento de tu inscripción haciendo clic, aquí.