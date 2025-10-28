Llega a Colombia Quinografía, el documental sobre la vida del creador de Mafalda

Quino trabajando en Milán. Foto: Cortesia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Quinografía es un documental íntimo y conmovedor que invita a recorrer la vida y el universo creativo de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, el genial caricaturista argentino que dio vida a Mafalda. A través de materiales inéditos, entrevistas y archivos personales, la película reconstruye la vida del artista: desde sus orígenes en Mendoza, su exilio forzado en Italia, hasta posicionarse en el panorama internacional como una de las voces más lúcidas del humor gráfico de su tiempo.

Quino y Colombia

La obra de Quino encontró en Colombia un público especialmente receptivo y admirador. Sus tiras, encabezadas por la inolvidable Mafalda, se convirtieron en una referencia para caricaturistas, humoristas gráficos y lectores que vieron en su ironía una manera lúcida de entender la realidad latinoamericana.

Colombia fue, incluso, uno de los primeros lugares donde sus historietas circularon reflejo del entusiasmo que despertó su trabajo. Para figuras como Vladdo y Daniel Samper Pizano, Quino fue una influencia decisiva: un ejemplo de rigor, sensibilidad y humor inteligente.

Sobre Quinografía

Dirigida por Mariano Donoso y Federico Cardone, la película propone una exploración del entorno afectivo, los espacios y las experiencias que forjaron la mirada de Quino. Su relación con la familia, el duelo, el exilio y la búsqueda constante de sentido a través del dibujo. El documental también ofrece la última entrevista concedida por el autor, un testimonio valioso que revela su lucidez, su ironía y su ternura aún en los últimos años de vida.

“Quinografía intenta plantear una reflexión sobre el modo en el que dialogan el pasado y el presente, bajo una certeza mafaldiana: los adultos no tienen la menor idea de lo que hacen con el mundo.” Mariano Donoso y Federico Cardone para The Hollywood Reporter

Quinografía descubre al hombre detrás de Mafalda y reflexiona sobre el poder del arte para retratar el mundo con sencillez y profundidad. Esta coproducción hispano-argentina fue filmada en 6 países y en 4 idiomas, con locaciones y entrevistas en Madrid, Málaga, Mijas, Barcelona, París, Milán, Buenos Aires, Mendoza y Santiago de Chile. En este recorrido entre Argentina y Europa, el documental conecta el pasado y el presente, el archivo y la emoción, para construir un retrato universal sobre la creatividad, la memoria y la humanidad de un artista que supo transformar la observación cotidiana en pensamiento crítico a través del arte.

Luego de un exitoso recorrido en más de 10 festivales de cine del mundo, Quinografía llega a los cines de Colombia.

📍 El Espectador te invita a la premiere de Quino

Si eres parte de nuestra comunidad de suscriptores, ya sea digital o impreso y te encantaría conocer materiales inéditos, entrevistas y archivos personales sobre el hombre detrás de Mafalda. Inscríbete aquí.

🎭 ¿Quiere estar informado de todos los beneficios a los que puede acceder por ser suscriptor de El Espectador? Lo invitamos a ingresar aquí a su zona de usuario. 📚