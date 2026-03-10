Los 8 libros recomendados para transformar tu 2026 y fortalecer tus hábitos de lectura

Fotografía de referencia. Foto: Canva

Uno de los grandes escenarios de transmisión del conocimiento a lo largo de la historia han sido las librerías, espacios dedicados a preservar y difundir saberes de generación en generación. Estos lugares aportan múltiples beneficios, como el desarrollo cognitivo, el fomento de la creatividad y el enriquecimiento del lenguaje.

Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, enfocada en la venta de libros físicos nacionales e importados, se destaca por su amplio catálogo y presencia en más de nueve países. En esta oportunidad, les presentaré una selección de títulos recomendados, que organizaré en cuatro categorías: economía y finanzas, arte y creatividad, wellness y bienestar, ficción y temas afines. A continuación, un breve resumen de cada obra y cómo estos pueden ayudarle a contribuir al logro de sus objetivos.

Economía y Finanzas

Padre rico, padre pobre, de Robert T. Kiyosaki, en este libro el autor transforma la manera en que millones de personas perciben el dinero. Con planteamientos que contradicen el conocimiento convencional, Kiyosaki se ha ganado reputación por su estilo directo e irreverente y por su defensa de la educación financiera. El libro invita a reflexionar sobre la importancia de aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros.

Sana tus finanzas, transforma tu vida, de Jaime Jaramillo, en esta obra, el autor comparte un método que ha ayudado a miles de personas a liberarse de deudas, ahorrar con propósito e invertir con criterio, promoviendo una relación más consciente y saludable con el dinero.

Arte y Creatividad

El camino del artista, de Julia Cameron, este libro nos propone herramientas prácticas para desbloquear la creatividad y crear con mayor libertad. La práctica constante de la escritura diaria, uno de sus pilares, permite alcanzar equilibrio y claridad interior.

La depresión (no) existe, de Juan Carlos Rincón y Cecilia Ramos Valencia, esta obra ofrece explicaciones sencillas e ilustradas para comprender mejor la depresión y aprender a abordar el tema con empatía. Es una guía útil para quienes desean acompañar de manera más consciente a quienes atraviesan esta enfermedad.

Wellness y Bienestar

Cómo mandar a la mierda de forma educada, de Alba Cardalda, es una invitación a establecer límites con asertividad y empatía. El libro enseña a decir “basta” para construir relaciones más honestas y respetuosas.

Hábitos atómicos, de James Clear, basado en investigaciones científicas, el autor explica cómo pequeños cambios cotidianos pueden generar transformaciones significativas en la vida personal y profesional.

Ficción y temas afines

Los divinos, de Laura Restrepo, esta es una novela inspirada en un crimen real que conmocionó a la sociedad colombiana. Se trata de un alegato contra el feminicidio abordado dede un punto de vista diferente a los convencionales, escrito por una de las autoras más reconocidas en lengua española.

Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica, esta pieza se basa en la historia de la aparición de un virus letal que afecta a los animales y transforma el mundo de manera irreversible. Ante la crisis, los gobiernos legalizan la cría y consumo de carne humana. La novela plantea una inquietante reflexión sobre la ética, el poder y la deshumanización.

Tres consejos sobre la importancia de leer

Tuvimos la oportunidad de dialogar junto a Maritza Ivón Cortés, directora comercial y difusora de Larousse Colombia, quien aseguró: “La lectura se convierte en una herramienta para la formación integral y significativa de las personas, ya que, por ejemplo, en los cuentos tradicionales o clásicos podemos aprender a tomar decisiones. Es una guía que invita a reflexionar, comprender situaciones de la vida diaria, adoptar buenos ejemplos e incluso fomentar valores”.

Y le pedimos que nos compartiera tres tips sobre qué tener en cuenta a la hora de generar los hábitos de lectura, esto nos dijo:

Crear una rutina diaria de lectura, breve pero constante, aunque sea de pocos minutos. Leer en compañía de los más pequeños. No solo pedir que lean, sino acompañar la lectura en voz alta y comentar las imágenes, fortalece los vínculos y convierte la lectura en un momento agradable. Permitir que los niños elijan qué leer, sin importar el género, el tema o la extensión, para que sientan como propio su tiempo de lectura.

