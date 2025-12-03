Los Rolling Ruanas anuncian concierto en Bogotá: fecha, lugar y detalles

Los Rolling Ruanas son los máximos exponentes de la fusión entre carranga y rock. Foto: Cortesia

El próximo 6 de diciembre a las 8:00 p.m., el emblemático grupo Los Rolling Ruanas, máximos exponentes de la fusión entre carranga y rock, se presentará en el Teatro Libre de Chapinero. En esta esperada cita musical, la banda estrenará dos nuevas canciones, sumando un capítulo más a su innovadora propuesta.

Fieles a sus raíces, Los Rolling Ruanas abrazan la música campesina de los Andes colombianos —la carranga— y la fusionan con ritmos de toda Latinoamérica y del mundo. Esta exploración sonora, que iniciaron hace más de una década, ha logrado traspasar fronteras y conquistar escenarios internacionales.

Originarios de Bogotá, la banda ha mantenido un mensaje que dignifica y celebra la tradición campesina, alejándose del cliché del campesino enruanado. “Lo que queremos mostrar con la carranga es que en el boyacense, y en general en los campesinos del Altiplano, hay paisajismo, ordeño, coquetería, mucho sentido del humor, inteligencia y bondad”, afirma Juan Diego Moreno, vocalista y guacharaquero.

La agrupación nació en 2014 con Juan Diego Moreno (voz y guacharaca), Fer Cely (requinto y coros), Luis Guillermo González (guitarra y coros) y Jorge Mario Vinasco (tiple y coros). Desde entonces, Los Rolling Ruanas se han consolidado como una de las propuestas musicales más auténticas y vibrantes de Colombia, llevando su sonido a diversos países con gran éxito.

Ahora, nos invitan a disfrutar de un espectáculo inolvidable, donde cada canción será una celebración de su trayectoria artística. El espectáculo incluirá lo mejor de su repertorio navideño y los temas que han marcado su carrera, como Ruanas On, Sangre Caliente, Chicken Wings y Mario Miguel. Además, deleitarán al público con sus aclamadas versiones de clásicos del rock como Paint It Black, I Was Made for Lovin’ You, Toxicity, entre otros.

El espectáculo de Los Rolling Ruanas es un derroche de talento, alegría y tradición. Una experiencia que, sin duda, hay que vivir al menos una vez en la vida.