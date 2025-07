Disney anuncia Otro Viernes de Locos, secuela con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan

Resume e infórmame rápido

Luego de conquistar al mundo en 2003, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan regresan en la esperada secuela de esta comedia, que se estrena el 7 de agosto de 2025.

En esta entrega, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a interpretar a Tess y Anna Coleman. La historia continúa años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Pero ahora, Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra.

Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.

Sobre el regreso de la secuela

Lindsay Lohan, que saltó a la fama con su papel revelación en el remake de Disney, Juego de gemelas, y luego protagonizó la comedia clásica Chicas pesadas, guarda recuerdos muy especiales de su segunda película para el estudio. “Recuerdo que estaba realmente entusiasmada –cuenta Lohan–. Nos divertíamos todo el tiempo, así que solo tengo recuerdos felices del rodaje. Fue una experiencia hermosa”.

Asimismo, no sólo para Lohan sigue siendo un proyecto que realmente le emociona, también ocurre con Jamie Lee Curtis, Un viernes de locos, probablemente sea una de las cosas que más disfruté hacer en mi vida –dice Curtis–. Hay muchas razones por las cuales fue mi favorita, pero la primera y más importante fue que no tuve tiempo para prepararme. Me enteré de la película un jueves y estaba filmando el lunes, y el hecho de no tener tiempo para prepararme me permitió lanzarme a la aventura con libertad y sin restricciones.

“Ahora es el momento ideal para una secuela porque Jamie Lee Curtis está en su mejor momento y está imparable, y el regreso de Lindsay Lohan está en pleno auge. Además, la parte realmente difícil del guión era que tenía que estar a la altura de las expectativas que generó la primera película, y superarla, ofreciendo algo nuevo, que nadie hubiera intentado –dice Ganatra–. Además, creo que es un buen momento para la nostalgia. Todos estamos recordando esas películas con las que crecimos, y queremos sentir esa alegría y consuelo de volver a ver juntas a personas que amamos.

Otro Viernes de Locos, está dirigida por Nisha Ganatra y basada en el libro Freaky Friday de Mary Rodgers. La película, que también cuenta con las interpretaciones de Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer y Mark Harmon, está producida por Kristin Burr, p.g.a., Andrew Gunn, p.g.a., y Jamie Lee Curtis, con Nathan Kelly, Ann Marie Sanderlin y Lindsay Lohan como productores ejecutivos.

La historia

Pasaron 22 años desde que Anna (Lindsay Lohan) y Tess (Jamie Lee Curtis) vivieron una insólita crisis de identidad y cambiaron de cuerpo durante un día colmado de peripecias. En la actualidad, Tess Coleman es una psicóloga de éxito que se prepara para emprender la gira de presentación de su primer libro. Como esposa de Ryan (Mark Harmon), madre de Anna y abuela de Harper, Tess es una presencia constante y está profundamente entregada a su familia, aunque a veces tiende a sobrepasar ciertos límites.

Por su parte, Anna no da abasto con su exigente trabajo como representante de Ella (Maitreyi Ramakrishnan), una estrella del pop en medio de una dolorosa ruptura amorosa que está afectando su creatividad y su confianza en sí misma. Anna también es madre soltera de Harper (Julia Butters), una adolescente de 15 años fanática del surf, que tiene dificultades en la relación con su madre.

Cuando Anna conoce a Eric Davies (Manny Jacinto), padre soltero y chef exitoso con su propio restaurante, es amor a primera vista. Pero Eric tiene una hija, Lily (Sophia Hammons), una joven de 15 años recién llegada de Inglaterra que sueña con volver a Londres para estudiar moda, y que se opone rotundamente a la incipiente relación de su padre con Anna.

Aun así, Anna y Eric están convencidos de que sus familias pueden convivir como una sola, y pronto deciden casarse. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen al unir dos familias, Tess y Anna descubren que los rayos pueden, efectivamente, caer dos veces en el mismo lugar: una premonición de Madame Jen (Vanessa Bayer) las lleva a vivir una nueva experiencia de intercambio de cuerpos. Tess cambia de lugar con Lily, y Anna con Harper, lo que da pie a situaciones desopilantes y transformaciones adolescentes radicales.

Si desea ampliar más información sobre esta película puede disfrutar del tráiler oficial. Encuéntrelo aquí en español y en inglés.

