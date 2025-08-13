Manolo Orjuela estrena Veneno, comedia escrita por Carolina Cuervo

Los espectáculos del Teatro Nacional son una oportunidad para divertirse con amigos y familia, además de reflexionar sobre el sentimiento de envidia en nuestra sociedad. Foto: El Espectador

El Teatro Nacional presenta su obra “Veneno”, escrita por Carolina Cuervo, dirigida por Manolo Orjuela y coproducida por Mycelia Creative, María Riaño y el propio Teatro Nacional. Esta puesta en escena, que reflexiona sobre la amistad y la envidia, está interpretada por Carolina Cuervo, Paula Estrada y Mónica Giraldo.

La obra trata sobre tres grandes amigas que convierten una cena de celebración en una completa pesadilla. Una noche venenosa donde la amistad y la envidia se sientan juntas en la mesa. María, una ingeniera convertida en escritora, acaba de ganar un prestigioso premio literario. Para celebrarlo, su mejor amiga Ana organiza una cena íntima en compañía de Tina, una amiga millonaria pero desafortunada en el amor. Lo que inicia como una velada de celebración, pronto se transforma en una noche de revelaciones incómodas, envidias escondidas y emociones a flor de piel.

A través de confesiones punzantes, pensamientos inconfesables y un humor negro afilado, Veneno retrata con crudeza y sátira el universo femenino y los lazos frágiles de la amistad. ¿Podrá la envidia destruir lo que aparenta ser inquebrantable? ¿Y qué tan literal puede ser el veneno en esta historia?

En conversación con El Espectador, el director Manolo Orjuela compartió cómo nació “Veneno”, qué lo atrajo de la historia y algunos detalles del proceso creativo.

¿Cómo llegó Veneno a sus manos?

Hace mucho tiempo conozco a Carolina Cuervo. Ella no solo ha escrito esta obra, también montamos otra con Ramsés Ramos, Jhon Alex Toro, Ernesto Benjumea y Patricia Castañeda en el año 2005. Posteriormente, en 2012, ella escribió Veneno, que en ese momento dirigió Jhon Alex Toro mientras Carolina hacía parte del Teatro Nacional. Fue un éxito, y desde entonces siempre hemos querido trabajar juntos, porque desde la primera vez que interpreté uno de sus textos sentimos una gran conexión. Carolina es una excelente escritora y creo que deberíamos darle más espacio a ella y a otras mujeres que están escribiendo cosas tan interesantes.

Los personajes femeninos de Veneno son complejos y muy humanos. ¿Cómo fue el proceso de construcción de personajes?

Creo que una historia atrapa, sobre todo, cuando tiene un tema contundente que explorar. En este caso, la envidia fue lo que más me llamó. Como bien lo dice Carolina en el texto, son “fuegos” o pasiones que, aunque universales, siento que son muy propias de nuestro país. Aquí no toleramos que el otro triunfe; nos incomoda el éxito ajeno. Y la envidia “buena” no existe: es una pasión oscura. En la obra quisimos admitir que esa pasión existe, porque entre más la reconozcamos, mejor. El problema es cuando la negamos.

La obra toca temas como la envidia y la competencia entre mujeres ¿Qué reflexión quieren provocar en el público con esta puesta en escena?

Yo trabajo personajes desde el casting, para mí es imprescindible saber que el casting es el que yo necesito para esos roles que estoy contemplando. No trabajo sobre actrices que están construyendo características psicológicas cuando están muy lejos de ellas.

Por eso, en una primera instancia, incluso tuve un lío porque salió muy coral el asunto dramático o de las personalidades, ya que necesitaba una serie de eventos corales. Ya después, con el tiempo, nos fuimos ajustando a tres características que estaban muy bien escritas.

Es que, si está bien escrito el personaje, el rol lo determina o lo construye mucho lo que dice y deja de decir. Por ejemplo, si uno saluda o no saluda, ya hay un personaje implícito en esa manera de comportarse. Ese proceso lo hizo más llevadero y rápido con estas tres grandes actrices, Mónica Giraldo, Paula Estrada y Carolina Cuervo, las cuales facilitaron mucho el proceso.

Me gusta trabajar con grandes actores que tengan ya esa experiencia para que, a partir de lo que se dice y de lo que yo les propongo que hagan, se encuentren los personajes.

Yo creo que la reflexión es que no vale la pena moralizar el tema de la envidia, vale la pena admitirlo y escupirlo. Yo creo que esa es la reflexión que queremos dejar. Al principio había una intención de disculparse y de que todas ellas terminaran reconciliándose, pero nos parecía mucho mejor que terminaran descompuestas o desintegradas, como lo ponemos en escena, y por eso tiene este final tan caótico, tan desastroso.

¿Para quién va dirigida Veneno?

Veneno va dirigido a todo público, yo siento que también hay algo en lo que no queremos caer como lugar común, y es que la envidia es propia de las mujeres. Eso es completamente falso, los hombres también somos muy envidiosos, solo que las dinámicas por aspectos culturales o sociales, no permiten que sean iguales, pero la hay, y es de la misma magnitud la de los hombres como la de las mujeres.

Los espectáculos del Teatro Nacional son una oportunidad para divertirse con amigos y familia. Una obra para reflexionar sobre el sentimiento de envidia en nuestra sociedad.

