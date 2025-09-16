Margot Robbie y Colin Farrell protagonizarán El Gran Viaje de tu Vida

©️2025 CTMG. All Rights Reserved. Foto: Cortes

La esperada película, dirigida por Kogonada y protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, se estrenará oficialmente en las salas de cine del país el próximo 18 de septiembre.

En la cinta, Robbie y Farrell dan vida a Sarah y David, dos desconocidos que se conocen en la boda de un amigo en común y, por un giro inesperado del destino, descubren una puerta que los lleva a revivir momentos decisivos de su pasado. Una historia que combina humor, romance y fantasía para recordarnos que todos, en algún punto, soñamos con reescribir nuestra historia.

¿Quieres asistir a la función exclusiva antes del estreno mundial?

Como antesala al estreno, El Espectador, en alianza con Sony Pictures, ofrecerá una premier exclusiva para sus suscriptores el miércoles 17 de septiembre. Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar la película antes de su lanzamiento oficial, con una experiencia completa que incluye combos de cortesía y acceso anticipado a una de las cintas más esperadas.

