Martín De Francisco regresa al Teatro Libre con su show Qué vergüenza con ustedes

Martín de Francisco ha forjado su carrera en la radio, la televisión y el espectáculo en vivo. Con un humor agudo, mordaz e irreverente, se ha convertido en un referente del entretenimiento y la farándula “criolla” nacional.

Desde muy joven, Martín ha mostrado un gran dominio de la palabra, un ingenio natural y un vasto conocimiento del lenguaje. Es por ello que, a partir del 13 de noviembre, todos los jueves, explorará un territorio íntimo, la búsqueda de su identidad. La confusión que desde niño le generó tener un apellido será el punto de partida para un monólogo en el que se presenta solo en escena, sin la compañía de su inseparable compañero, Santiago Moure.

Con su característico humor, el artista combinará coaching, ofreciendo consejos, sugerencias y reflexiones para que sus seguidores encuentren una guía, un camino que les permita afrontar la tragedia de la vida. También hablará de fútbol, pero de un modo muy particular, mezclándolo con la política, en un experimento que, aunque no ha resultado del todo exitoso, ha decidido mantener en el cuerpo del espectáculo por falta de una alternativa mejor.

Ante la ausencia de material audiovisual que retrate su juventud, la producción ha recreado momentos de su pasado en dibujos animados. Al verlos, Martín exclamó: “Nunca me había visto tan bien representado como en estos dibujos.” Así, esta obra abarca múltiples facetas de su vida, unas alegres, otras trágicas y melancólicas, pero siempre con su sello inconfundible.

Una obra que sin duda cautivará especialmente a la tercera edad.

