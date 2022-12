Melwin Pagán y su secreto mejor guardado de los remedios naturales ancestrales

El autor, de origen puertorriqueño, se encuentra en la actualidad cursando una maestría en medicina Ayurveda. Foto: Cortesía

Tras viajar por diferentes ciudades de Suramérica y compartir con comunidades indígenas, el también especialista en fitoterapia y herbolaria, Melwin Pagán, ha estudiado los beneficios y aplicaciones de las plantas medicinales, para lograr plasmarlos en su libro La Botica del Herbólogo. Una guía que nos sumerge en el maravilloso mundo de las plantas medicinales, en esos remedios naturales ancestrales que han pasado de generación en generación y que hacen parte de nuestra cultura latina.

Redescubrir la conexión que tenemos con la naturaleza y su esencia, es quizá el ingrediente principal de este poderoso libro. Un manual que nos ayuda a entender a las plantas, conocer sus cualidades y los beneficios que estas poseen para usarlos a nuestro favor y así lograr tener una mejor calidad de vida.

Melvin, en entrevista con El Espectador, habla sobre su faceta como colaborador en el programa Pégate al Mediodía, del canal Wapa Televisión de su natal Puerto Rico y de cómo sus conocimientos en herbología han logrado transformar la vida de muchas personas.

¿Por qué escribir un libro para que las personas se reencuentren con los remedios naturales ancestrales?

Esta es una guía para que nosotros los seres humanos volvamos o regresemos a nuestras raíces, a nuestra conexión innata con la madre tierra, redescubrir nuevamente los conocimientos de sanación que fueron transmitidos de generación a generación, pero que desde la época de la industrialización dejaron de utilizarse y pasarse. Este es un libro que enseña cómo podemos estar bien con remedios que dejaron plasmados nuestros ancestros, personas muy sabias que dominaban el don de la conexión con la madre tierra. Hoy día, gracias a la ciencia y hay investigaciones científicas, sabemos que estos remedios ancestrales son muy efectivos para nuestra salud, siempre y cuando se utilicen de una manera correcta.

¿Cómo podemos comprender el sentir de las plantas, sus cualidades y beneficios para nuestra vida?

En la actualidad podemos comprender el sentir, las cualidades o beneficios que las plantas medicinales nos pueden brindar a través de libros e investigaciones científicas. Es el método más fácil para una persona que no es experta en el tema, pueda conocer más sobre las plantas y convertirlas en aliadas para su salud. Ellas brindan hasta cualidades visuales, como por ejemplo cuándo se comenzó a utilizar el ginseng, en Asia hace miles de años, debido a su parecido al cuerpo humano. Esta similitud llevó a curiosos a consumirla y así obtuvieron y conocieron los beneficios que esta fantástica raíz podría brindar.

Aparte de infusiones y tés. ¿De qué otra manera podemos sacarle provecho al poder curativo de las plantas?

Hay muchas maneras que podemos obtener los beneficios de las plantas medicinales sin tener que ingerirlas en forma de bebida como indico en mi libro. Podemos beneficiarnos de ella a través de la Aromaterapia, cataplasmas, tinturas, baños de plantas medicinales, en pomadas, alcoholados. Las plantas medicinales nos pueden brindar muchos beneficios independientemente el método de utilización. Normalmente, conocemos el té o la infusión, pero son muchas las técnicas que podemos utilizar con ellas. En mi libro te enseño a cómo preparar o realizar estas otras técnicas que podemos llevar a cabo con plantas medicinales.

Cuando hablamos de medicina ancestral, de inmediato nos transportamos a comunidades rurales. ¿Cómo influyó su contacto con los pueblos indígenas de Suramérica, para escribir La Botica del Herbólogo?

Gracias a estas comunidades he descubierto grandes remedios de sanación tanto físicos, espirituales y emocionales. Son personas llenas de sabiduría ancestral, que ha pasado de generación en generación, y que me inspiraron para escribir mi libro. Algo muy interesante es que todos los remedios que menciono los usaron nuestros ancestros, como también han hecho partes de importantes investigaciones científicas. En La Botica del Herbólogo, podemos entender la gran conexión que puede tener el ser humano con la madre tierra. La madre tierra sana, la madre tierra purifica nuestro cuerpo enfermo.

¿Qué tipo de plantas son poco conocidas y que aportan grandes beneficios curativos?

Diría que el ajo, por ser un alimento o ingrediente que nos brinda la naturaleza con demasiado poder curativo. Tiene un compuesto azufrado que se llama Alicina, el cual puede brindar grandes beneficios a nuestro cuerpo, siendo rico en antioxidantes, funcionando como un depurador, como un protector de nuestro hígado, cómo un gran aliado de nuestra salud cardiovascular, previniendo enfermedades cardiacas, problemas como colesterol, triglicéridos, niveles de presión arterial elevados, regulador de niveles elevados de azúcar, inclusive investigaciones indican que el ajo podría prevenir ciertos tipos de cáncer, específicamente colorrectal y estomacal.

Desde hace 7 años, en su natal Puerto Rico, colabora en el programa de televisión Pégate al Mediodía. ¿Cómo ha sido esta experiencia y de qué manera sus conocimientos en herbología ayudan a otros?

Ha sido importante para mi crecimiento personal y profesional. Pero lo más gratificante de tener esta exposición en un canal de televisión que ven tantas personas, es la oportunidad de transmitir mi conocimiento y ayudarles a prevenir, manejar y sanar su cuerpo, estado emocional y espiritual a través de elementos que la naturaleza nos brinda y que en su mayoría los tenemos en nuestra cocina.

¿Cómo puede ayudar este libro a las personas a mejorar su calidad de vida?

Mi libro puede ayudar grandemente a las personas a cómo llevar un estilo de vida sano a través de plantas medicinales, pero desde una manera correcta, ya que muchas veces conocemos el beneficio de una planta, pero no sabemos cómo utilizarla de una manera segura. Hay que tener presente que por ser algo natural no significa que vaya a ser peligroso. Todo puede ser peligroso si no se sabe utilizar y en mi libro La Botica del Herbólogo, explico su funcionamiento para que el lector se convierta en un experto en el tema de las plantas medicinales.

La Botica del Herbólogo, es un libro que exhorta a mantener viva una tradición tan bonita como es el conocimiento de las plantas medicinales y su uso mediante infusiones y tés. A su vez, hace un llamado a escuchar a la naturaleza y nuestro cuerpo, con el propósito de que tengamos un mejor estilo de vida.

