Mompreneurs Colombia, la comunidad que fortalece el emprendimiento femenino en Latinoamérica

Mompreneurs Colombia es una comunidad privada y plataforma de aceleración empresarial que reúne a mujeres de Colombia y Latinoamérica decididas a construir negocios con propósito e impacto. Más que un club, es un ecosistema donde el emprendimiento femenino se profesionaliza y se proyecta con visión estratégica.

A través de su membresías, ofrece formación especializada, conexiones de alto valor y espacios de visibilidad y reflexión que fortalecen el crecimiento colectivo. Su enfoque promueve la colaboración por encima de la competencia, impulsando a más mujeres a consolidar empresas sostenibles que transformen sus entornos.

Para su directora general en Colombia y Latam, María Paula Cárdenas Bustos, la tecnología, el aprendizaje constante y las alianzas estratégicas son pilares fundamentales para consolidar un liderazgo femenino sólido en las regiones. En este contexto, comparte una reflexión sobre el momento que vive el emprendimiento femenino en el país.

Mujeres que construyen país: el momento es ahora

Hay momentos en la historia en los que emprender deja de ser sólo una decisión personal y se convierte en un acto de responsabilidad colectiva. Creo profundamente que estamos viviendo uno de esos momentos.

Hoy, las mujeres emprendedoras y empresarias en Colombia no sólo generamos ingresos. Generamos empleo, sostenemos hogares, impulsamos comunidades y, muchas veces, lideramos conversaciones que otros prefieren evitar. Somos estrategas, creativas, soñadoras, ejecutoras y, sobre todo, constructoras de país.

Pero también enfrentamos desafíos reales: incertidumbre económica, cambios regulatorios, transformaciones tecnológicas aceleradas, cargas y tareas invisibles en el hogar y un entorno que a veces parece exigirnos el doble para demostrar la mitad. Y, sin embargo, seguimos.

La pregunta ya no es si podemos. La pregunta es cómo lo vamos a hacer mejor. Y, sobre todo, con quién lo vamos a hacer.

Creo que este es el año de la unión estratégica, donde podemos crecer mucho. De dejar de competir en silencio y comenzar a colaborar con intención. De entender que cuando una mujer crece, no crece sola: arrastra oportunidades, inspira decisiones y abre camino. De impulsarnos entre nosotras, no comparando, no cobrando, más bien impulsando, sirviéndonos entre nosotras, levantando a la otra para crecer juntas.

Si algo he aprendido conociendo y acompañando a cientos de mujeres empresarias en el país, es que el crecimiento sostenible no ocurre en aislamiento. Ocurre en comunidad. Ocurre cuando compartimos contactos, aprendizajes, fracasos y oportunidades. Ocurre cuando decidimos ser red, ecosistema, y no isla. Y se exponencia cuando sembramos en los demás.

Este año, hay claves que no podemos perder de vista:

1. Visibilidad con propósito: No basta con tener un buen producto o servicio; necesitamos contar mejor nuestra historia desde la realidad de lo que somos y del porqué lo hacemos. Las marcas que conectan son las que comunican desde su realidad.

2. Alianzas inteligentes: Las colaboraciones estratégicas, la sinergia, el apoyo y servicio mutuo, pueden abrir puertas que tardaríamos años en tocar solas.

3. Educación y acompañamiento constante:Inteligencia artificial, marketing digital, finanzas personales y empresariales… aprender ya no es opcional, es supervivencia. Y el sentirnos acompañadas y con guía es imprescindible.

4. Rentabilidad consciente: No se trata solo de facturar más, sino de construir negocios sostenibles que aporten al entorno y generen impacto real. Crear desde el principio un sistema del negocio es crucial, para no caer en el círculo vicioso de trabajar, desgastarse y finalmente desistir.

5. Unidad dentro de un Ecosistema: Apoyarnos entre mujeres no es un discurso bonito; es una estrategia poderosa de desarrollo económico. Sin dejar claramente de lado lo poderoso que es unirnos entre hombres y mujeres. Somos complemento y por eso, no tomar extremos es importante.

Colombia necesita empresas sólidas, éticas y humanas. Necesita mujeres que no sólo sueñen en grande, sino que ejecuten con disciplina. Necesita liderazgos sensibles, pero firmes, y nosotras tenemos todo para asumir ese rol. Estoy convencida de que cuando las mujeres nos articulamos alrededor de formación, visibilidad, conexiones reales y oportunidades concretas, el impacto se multiplica, se fortalecen los negocios, se crean empleos y se transforma la conversación.

A todas las mujeres que hoy están sosteniendo una empresa, una idea, un equipo o un sueño: no bajen la mirada. Profesionalicen su pasión, estructuren sus procesos, cuiden sus finanzas, inviertan en su crecimiento y rodéense de otras mujeres (y hombres) que también quieran construir.

