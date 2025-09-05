Nabucco inaugurará el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá Foto: Cortesía

Este miércoles 10 de septiembre se da inicio a una nueva edición del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. La apertura estará a cargo de la ópera Nabucco, una majestuosa puesta en escena que marcará el comienzo de esta celebración musical.

Bajo el tema central “La Gloria”, Bogotá se convertirá en un escenario sagrado que reunirá a destacados artistas y agrupaciones nacionales e internacionales, como la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la prestigiosa Orquesta Les Arts Florissants de Francia, el Coro Nacional de Colombia, entre muchos otros.

Más que un evento religioso, este propone un diálogo entre culturas, ofreciendo un refugio sonoro en tiempos de desconexión; además celebra lo sagrado como aquello que nos vincula y nos humaniza. Consolidándose como un espacio único donde la música trasciende géneros y credos.

Nabucco

Tendrá funciones este 10, 12 y 14 de septiembre, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Basada en la historia bíblica del rey babilonio Nabucodonosor y el episodio de la expulsión de los judíos, esta ópera de Giuseppe Verdi ha logrado convertirse en un relato universal.

Los temas de la esperanza y la dignidad de una nación son el telón de fondo para algunas de las arias más conocidas del compositor italiano, como el coro ‘Va pensiero’. Esta versión será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia, contará con la dirección musical de Yeruham Scharovsky y la dirección escénica de Pedro Salazar.

The Fairy Queen

Esta ópera barroca inspirada en ‘El sueño de una noche de verano’ de Shakespeare, que fue olvidada durante siglos, tendrá lugar el 24 de septiembre, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con un montaje impactante que combinará música, canto lírico y una coreografía audaz.

Es una oportunidad para ver en Colombia el trabajo de dos importantes artistas europeos: William Christie, toda una leyenda de la música barroca, y Mourad Merzouki, un bailarín con experiencia en hip-hop, circo y danza contemporánea.

