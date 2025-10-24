Pensando en Colombia: un llamado a construir juntos

El foro se desarrollará de forma presencial en Salvio Parque 93, carrera 12 #93-75,salón Gran Salvio. Foto: Cortesia

En un contexto donde los desafíos económicos y sociales exigen la unión de esfuerzos, Foros El Espectador, Caracol Televisión y la Organización Internacional del Trabajo – OIT organizan el próximo 27 de octubre el foro “Pensando en Colombia: empresas que construyen país”, una conversación que busca que las empresas compartan sus estrategias para el desarrollo y se generen propuestas a partir de una discusión enriquecedora.

El encuentro, realizado con el apoyo de Autogermana, BBVA, Philip Morris International, Grupo Aval y la Fundación Universitaria Los Libertadores, será un espacio de diálogo y reflexión que reunirá a líderes empresariales, representantes del sector financiero y expertos en sostenibilidad para compartir estrategias que impulsen el desarrollo del país desde la acción empresarial, propiciando un diálogo constructivo sobre el papel de las empresas en la transformación de Colombia, promoviendo la equidad, la sostenibilidad, el crecimiento económico y la consolidación del tejido social.

El foro se desarrollará de forma presencial en Salvio Parque 93, carrera 12 #93-75, salón Gran Salvio.

Agenda:

09:00 a.m. - 9:20 a.m. Conferencia de apertura: Del diagnóstico a la acción: Agenda social, económica y ambiental

• Rodrigo Peñailillo Briceño, representante de CAF en Colombia

9:20 a.m. – 10:10 a.m. Panel: Empresas que transforman, sostenibilidad con propósito

• Alvaro Puyo, director de Sostenibilidad y Créditos Estructurados de BBVA Colombia

• Paula Durán, vicepresidente de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos del Grupo Aval

• Samira Fadul, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legal de Bavaria

• Adriana Velásquez, directora de Sostenibilidad y Sociedad de Alquería

Moderador: Ricardo Lozano, ex ministro de Medio Ambiente

10:10 a.m. – 11:00 a.m. Panel: Inversión social que construye país

• Alejandra Robledo, directora ejecutiva de sostenibilidad de Constructora Bolívar

• José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo

• Marcela Bonilla, líder de sostenibilidad de Autogermana

• Melva Díaz Better, funcionaria Principal de alianzas y programas de la Oficina de la OIT para los países Andinos en Colombia

Moderador: Ricardo Ospina, director del sistema informativo de Blu Radio

11:00 a.m. 11:20 a.m. Conversación: Innovación que marca la diferencia

• Juan Manuel Agudelo, gerente financiero de Sajú

• Juan Pablo Pradilla, gerente de mercadeo Sajú

Modera: Juanita Kremer, periodista y gestora digital de Blu Radio

11:20 a.m. – 12:10 a.m. Panel: Decisiones que trascienden: confianza y gobernanza responsable

• Silvia Barrero, vicepresidente de asuntos externos para el clúster Andino de Philips Morris International

• Ángela Merchán, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores

• Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI

Modera: Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol

📍 El Espectador te invita a ser parte de este espacio de reflexión y diálogo

