Premier exclusiva: Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la visión extendida de Tarantino

Estrenada originalmente en dos volúmenes (Kill Bill: Vol. 1 y Vol. 2), la película narra la historia de La Novia (Uma Thurman), una asesina profesional que despierta de un coma de cuatro años dispuesta a vengarse de quienes intentaron matarla. Quien es dada por muerta después de que su antiguo jefe y amante, Bill, saboteara el ensayo de su boda, le disparara en la cabeza y le arrebatara a su hija a punto de nacer.

Para consumar su venganza, primero deberá cazar a los cuatro miembros restantes del Escuadrón Asesino de las Víboras Letales antes de enfrentarse al propio Bill.

Tarantino construye un universo visual y narrativo que dialoga con el cine de artes marciales, el western, el anime y el cine de serie B creando un lenguaje propio que marcó a toda una generación. Además, se consolida como una de las grandes sagas de venganza del cine, pocas veces proyectada en su versión original y ahora presentada con un intermedio clásico.

Este film es también un hito en la representación de personajes femeninos complejos y poderosos dentro del cine de acción. La interpretación de Uma Thurman se ha convertido en un referente cultural, tanto por su fuerza física como por su carga emocional, consolidando a La Novia como uno de los personajes femeninos más icónicos del cine del siglo XXI.

El reestreno de Kill Bill The Whole Bloody Affair en 2026 invita a redescubrir la película en su dimensión original: la sala de cine. La potencia de su banda sonora, la precisión de su montaje y la riqueza de su puesta en escena adquieren una nueva fuerza en pantalla grande, recordándonos por qué esta obra sigue siendo tan influyente en el cine hoy en día.

Este regreso no es solo una celebración de Tarantino como autor, sino también un homenaje al cine como experiencia colectiva, visceral y sensorial.

Un evento imperdible para los amantes del cine y del inconfundible sello autoral del director.

El Espectador, Cine Colombia y Si Hay Cine te invitan a participar por una entrada doble para asistir a la premier de Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Si eres suscriptor de El Espectador y te encuentras en la ciudad de Bogotá, este sábado 7 de febrero de 2026 estaremos premiando a algunos de nuestros suscriptores con entradas dobles para disfrutar de esta esperada película en la pantalla grande. Inscríbete aquí.