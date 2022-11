Pronombres posesivos en inglés, ¿qué son y cómo se usan?

Con los pronombres posesivos puede indicar que algo le pertenece. Así es como se deben usar correctamente. Foto: Diseño El Espectador

Cuando se quiere decir que algo le pertenece a otra persona o es de su propiedad, se deben usar los pronombres posesivos que, podrían traducirse como una opción para decir a quién pertenece qué cosa.

Una de las ventajas de estas palabras dentro de las oraciones es que ayuda a formular preguntas concretas para el día a día sin necesidad de tener un vocabulario demasiado amplio para entablar una conversación.

Aquí le diremos cuáles son los pronombres posesivos en cada caso y cuál es la forma de utilizarlos en las oraciones, recuerde que cada uno de estos complementos del lenguaje tienen una forma gramatical definida que garantiza el sentido de las frases mientras escribe o conversa en inglés.

¿Cómo se deben utilizar los pronombres posesivos en inglés?

Para cada pronombre personal existe un semejante en pronombre posesivo, por ende debe conocer muy bien la diferencia entre ellos para no confundirlos durante la redacción o en el uso durante una conversación.

Estos son los pronombres posesivos en inglés:

Mine - Mío

Yours - Tuyo

His - Suyo (de él)

Hers - Suyo (de ella)

Ours - Nuestro

Theirs - Suyo (de ellos/as)

Estructura gramatical de un pronombre posesivo

Regularmente, estos pronombres posesivos van al final de las frases con el fin de evitar la repetición de palabras en una misma oración. En todos los casos, con la utilización de estas palabras, se debe omitir poner el pronombre personal allí mismo.

Ejemplos:

Mine This bag is mine . Esta maleta es mía

Yours Is this yours ? ¿Esto es tuyo?

His This shoe is his . He left it in my house yesterday. Este zapato es de él. Lo dejó en mi casa ayer.

Hers My car is red and hers is black. Mi carro es rojo y el suyo es negro.

Ours The last table in the restaurant is ours . La última mesa del restaurante es la nuestra.

Theirs Our garage is big, but theirs is bigger. Nuestro garaje es grande, pero el de ellos más.

Evite cometer este error

Recuerde que los pronombres personales son: I, you, he, she, it, they y we, y estos no se deben confundir con los pronombres posesivos, que aunque estén relacionados, le dan un sentido completamente diferente a la oración.

En caso de que quiera formar frases en plural, el pronombre posesivo no cambia, solo cambia el auxiliar (are o is) dependiendo de lo que quiera decir y el pronombre personal que esté usando. Por ejemplo:

Forma singular:

Mine is here. El mío está aquí.

Forma plural:

Mine are here. Los míos están aquí-

