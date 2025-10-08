Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Servicios

RedIntercol y Universidad Icesi anuncian el IX Congreso 2025: de esto se tratará

El Espectador
08 de octubre de 2025 - 05:56 p. m.
‘Más allá de la guerra: Avances y retrocesos en las agendas globales’
‘Más allá de la guerra: Avances y retrocesos en las agendas globales’
Foto: Cortesia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Red Colombiana de Relaciones Internacionales (RedIntercol) y la Universidad Icesi se unen para organizar el IX Congreso RedIntercol 2025, que se realizará los días 8, 9 y 10 de octubre en el campus de la Universidad Icesi, Cali.

Este evento, considerado el encuentro académico más importante del país en materia de relaciones internacionales, convocará a expertos de distintas partes del mundo, académicos, investigadores, tomadores de decisión, periodistas y estudiantes para debatir sobre los principales avances y retrocesos en las agendas globales, en un contexto de enormes desafíos políticos, sociales, económicos y ambientales.

Un espacio para pensar el mundo desde Colombia

El Congreso RedIntercol 2025 ofrecerá conferencias magistrales, paneles temáticos, talleres y mesas de discusión alrededor de ejes como:

  • Gobernanza global y regional.
  • Cambio climático y sostenibilidad.
  • Derechos humanos y migración.
  • Transformaciones tecnológicas y digitales.
  • Geopolítica, seguridad y cooperación internacional.

“Este congreso es una oportunidad única para poner a Colombia en el centro del debate académico internacional. Queremos abrir un espacio de reflexión crítica sobre cómo los cambios globales afectan a nuestras sociedades y cómo, desde la academia, podemos aportar a una mejor comprensión y formulación de respuestas”, afirmó Paula Ruiz, presidenta de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales.

Por su parte, Vladimir Rouvinski, profesor del programa de Ciencia Política de la Universidad Icesi, destacó: “En Icesi creemos que la formación en relaciones internacionales requiere un diálogo abierto con el mundo. Este congreso refleja nuestro compromiso con la construcción de conocimiento plural, diverso y útil para enfrentar los desafíos globales desde una perspectiva latinoamericana”.

Importancia de participar

En un escenario global donde los conflictos geopolíticos, las tensiones sociales y los desafíos ambientales marcan la agenda, este congreso representa un espacio clave para:

  • Actualizarse con las discusiones académicas y profesionales más recientes.
  • Generar redes de colaboración entre investigadores y profesionales del sector público y privado.
  • Inspirar a nuevas generaciones de internacionalistas y científicos sociales en la construcción de propuestas innovadoras y realistas para un mundo en transformación.

Para más información sobre inscripción y programación, comuníquese al correo congreso2025@icesi.edu.co o ingrese a este link: https://peewah.co/events/ix-congreso-de-la-redintercol

🎭 ¿Quiere estar informado de todos los beneficios a los que puede acceder por ser suscriptor deEl Espectador? Lo invitamos a ingresaraquí a su zona de usuario. 📚🎭

Por El Espectador

Temas recomendados:

RedIntercol

Universidad Icesi

Cali

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.