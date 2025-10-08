RedIntercol y Universidad Icesi anuncian el IX Congreso 2025: de esto se tratará

‘Más allá de la guerra: Avances y retrocesos en las agendas globales’ Foto: Cortesia

La Red Colombiana de Relaciones Internacionales (RedIntercol) y la Universidad Icesi se unen para organizar el IX Congreso RedIntercol 2025, que se realizará los días 8, 9 y 10 de octubre en el campus de la Universidad Icesi, Cali.

Este evento, considerado el encuentro académico más importante del país en materia de relaciones internacionales, convocará a expertos de distintas partes del mundo, académicos, investigadores, tomadores de decisión, periodistas y estudiantes para debatir sobre los principales avances y retrocesos en las agendas globales, en un contexto de enormes desafíos políticos, sociales, económicos y ambientales.

Un espacio para pensar el mundo desde Colombia

El Congreso RedIntercol 2025 ofrecerá conferencias magistrales, paneles temáticos, talleres y mesas de discusión alrededor de ejes como:

Gobernanza global y regional.

Cambio climático y sostenibilidad.

Derechos humanos y migración.

Transformaciones tecnológicas y digitales.

Geopolítica, seguridad y cooperación internacional.

“Este congreso es una oportunidad única para poner a Colombia en el centro del debate académico internacional. Queremos abrir un espacio de reflexión crítica sobre cómo los cambios globales afectan a nuestras sociedades y cómo, desde la academia, podemos aportar a una mejor comprensión y formulación de respuestas”, afirmó Paula Ruiz, presidenta de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales.

Por su parte, Vladimir Rouvinski, profesor del programa de Ciencia Política de la Universidad Icesi, destacó: “En Icesi creemos que la formación en relaciones internacionales requiere un diálogo abierto con el mundo. Este congreso refleja nuestro compromiso con la construcción de conocimiento plural, diverso y útil para enfrentar los desafíos globales desde una perspectiva latinoamericana”.

Importancia de participar

En un escenario global donde los conflictos geopolíticos, las tensiones sociales y los desafíos ambientales marcan la agenda, este congreso representa un espacio clave para:

Actualizarse con las discusiones académicas y profesionales más recientes.

Generar redes de colaboración entre investigadores y profesionales del sector público y privado.

Inspirar a nuevas generaciones de internacionalistas y científicos sociales en la construcción de propuestas innovadoras y realistas para un mundo en transformación.

Para más información sobre inscripción y programación, comuníquese al correo congreso2025@icesi.edu.co o ingrese a este link: https://peewah.co/events/ix-congreso-de-la-redintercol