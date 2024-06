Regístrate y vive una experiencia doble con Cine Colombia y El Espectador

Vive el doble de emoción con Cine Colombia y El Espectador Foto: Diseñador

Desde hace más de 40 años, Cine Colombia ha sido el lugar donde las historias cobran vida en la gran pantalla, convirtiéndose en el corazón de la experiencia cinematográfica en nuestro país. Más que una cadena de cines, es un hogar para los amantes del séptimo arte que buscan no solo entretenimiento, sino emociones que perduran.

Fomentando las artes y la cultura en Colombia

En cada una de sus salas, desde Bogotá hasta las ciudades en regiones, Cine Colombia ha sido testigo de risas, lágrimas y momentos inolvidables compartidos entre amigos y familias. Cada película proyectada es seleccionada con cuidado, ofreciendo desde los éxitos más esperados de Hollywood hasta joyas del cine independiente que enriquecen nuestra cultura.

Cine Colombia no solo proyecta películas; también impulsa la diversidad cultural y artística desde su gerencia de distribución. Durante más de cuatro décadas, han llevado a la pantalla las mejores producciones independientes, desde sagas que rompieron récords hasta películas ganadoras del Oscar que han dejado huella en la historia del cine. Además, con iniciativas propias como “Cineco Alternativo” y “CineCOLocal” apoyan y promueven el talento colombiano, llevando las historias locales a todo el país.

Descubre ‘MALTA’: un viaje cinematográfico íntimo

En julio, Cine Colombia presenta MALTA, un drama íntimo que explora la feminidad y las complejidades familiares en la contemporánea Bogotá. Dirigida por Natalia Santa, conocida por su habilidad para tejer narrativas complejas, este filme es el segundo largometraje de ficción de la directora tras su debut en Cannes con “La Defensa del Dragón” en 2017.

La historia sigue a Mariana, interpretada por Estefanía Piñeres, una joven colombiana atrapada en la rutina de un call center mientras sueña con escapar a la isla de Malta. Su vida toma un giro inesperado cuando conoce a Gabriel, interpretado por Emmanuel Restrepo, un compañero de clase que la desafía a confrontar sus deseos y motivaciones más profundos.

La película no solo ofrece una mirada íntima a las complejidades de la familia y la identidad femenina, sino que también destaca por su dirección meticulosa y las actuaciones convincentes de su elenco. Patricia Tamayo, reconocida por su trabajo en “El olvido que seremos” y “Amigo de Nadie”, también forma parte del elenco, aportando su talento y experiencia a esta producción colaborativa entre Perro de Monte (Colombia), Oh My Gomez! (Argentina), HummelFilm (Bélgica) y EFD (México).

La película, filmada en Bogotá y con postproducción en Buenos Aires, captura la esencia de la ciudad como un personaje más en la historia de Mariana, reflejando la vida cotidiana y los anhelos de una generación joven en Colombia. Su estreno mundial en SXSW 2024 fue aclamado por su capacidad para construir personajes complejos y su representación auténtica de las dinámicas familiares y personales.

Cine Colombia, como distribuidor comprometido con el cine independiente y las historias locales, celebra el lanzamiento de MALTA como parte de su dedicación continua a promover el talento cinematográfico colombiano y ofrecer a los espectadores experiencias cinematográficas únicas y memorables.

Regístrate y participa por una experiencia doble con Cine Colombia

En Cine Colombia, cada historia proyectada no solo entretiene, sino que también crea lazos entre los espectadores, formando una comunidad cinéfila donde las emociones y experiencias compartidas en la pantalla grande nos conectan más allá de las palabras.

Para tener la oportunidad recibir una boleta doble con combo incluido en Cine Colombia, sin importar la ciudad donde te encuentres, solo debes registrarte aquí y responder la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido la mejor película que has visto en Cine Colombia y qué la hizo especial? Escogeremos las cinco respuestas más creativas y originales.