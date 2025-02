‘Scottish Dance Theatre’ presenta su nuevo espectáculo en el Teatro Mayor

The Flock está inspirada en las migraciones de las aves y el deseo de volar. Foto: Diseñador

Scottish Dance Theatre, la compañía nacional de danza contemporánea de Escocia, regresa a Colombia tras su presentación en 2019. Dirigida por el coreógrafo catalán Joan Clevillé, la agrupación ofrecerá un programa doble con dos obras de reconocidas coreógrafas europeas: The Flock, de Roser López Espinosa, y Moving Cloud, de Sofía Nappi. La presentación contará con música en vivo a cargo de TRIP, agrupación escocesa que rescata la tradición musical de las islas británicas.

The Flock está inspirada en las migraciones de las aves y el deseo de volar. La coreógrafa Roser López Espinosa desarrolla una pieza donde el movimiento colectivo y la coordinación reflejan el vuelo en formación de una bandada. La obra destaca la tenacidad, el esfuerzo y la colaboración entre los intérpretes para generar una experiencia visual y sensorial.

Por su parte, Moving Cloud fusiona la danza contemporánea con la música folclórica escocesa. Sofía Nappi trabaja con detalles mínimos del cuerpo y su relación con la musicalidad, generando un diálogo entre el movimiento y los sonidos de la tradición celta. La interpretación en vivo estará a cargo de la banda TRIP, que en esta ocasión acompaña la pieza con una composición original de Donald Shaw y arreglos de su álbum debut Towards the Storm.

Danza y tradición musical escocesa

Fundado en 1986 como una compañía comunitaria, Scottish Dance Theatre se ha consolidado como la agrupación más importante de danza contemporánea en Escocia. Con sede en Dundee, ha llevado su arte a escenarios del mundo, desde comunidades rurales en las Highlands hasta grandes teatros en América del Sur y festivales europeos.

Desde su nombramiento como director artístico en 2019, Joan Clevillé ha impulsado nuevas creaciones que han sido reconocidas internacionalmente, como these bones, this flesh, this skin, ganadora del Premio a la Innovación Classical:NEXT 2021.

El espectáculo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es una oportunidad para experimentar la fusión entre la danza y la música en vivo, en un montaje que resalta la fuerza del movimiento y la riqueza de la tradición escocesa.

