Sea parte del Festival Ruta Viva: beneficios exclusivos para suscriptores

Las tres hermanas - Teatro Libre Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 26 de febrero al 1 de marzo, el centro histórico de Bogotá será escenario de Ruta Viva: Teatro y Memoria en el Centro Histórico, una iniciativa que reúne a cinco agentes culturales para reactivar la circulación teatral, fortalecer el vínculo con los públicos y reivindicar a La Candelaria como territorio vivo de creación escénica.

La ruta surge de la alianza entre cuatro salas emblemáticas —Teatro Libre del Centro, Teatro Estudio Calarcá TECAL, Teatro Estudio La Quinta Porra y Teatro Centro García Márquez El Original— y la agrupación de teatro callejero Gota de Mercurio Arte Escénico, quienes proponen un recorrido artístico que integra funciones de sala, espectáculos en el espacio público e intervenciones de memoria.

Con una programación de 20 funciones (16 de sala y 4 de calle), esta ruta reúne propuestas contemporáneas, montajes clásicos, creaciones colectivas y espectáculos familiares, abordando temas como la memoria histórica, la migración, la identidad, el conflicto, el amor y la vida cotidiana.

A esta programación se suman 20 intervenciones artísticas a cargo de La Red Nacional de Gestión Artística (RNGA) que tendrán lugar antes de cada función, en las que el público conocerá fragmentos de la historia, el legado y la importancia cultural de cada una de las salas y espacios participantes.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en algunos de estos espacios, y con propuestas innovadoras que dialogan con la contemporaneidad, esta iniciativa responde a los retos actuales: recuperar la asistencia de públicos, contrarrestar la percepción de inseguridad y devolver a La Candelaria el lugar que merece como epicentro de creación, circulación y mediación artística.

Esta es la programación que podrá encontrar en el cuarto circuito del Festival Ruta Viva: Teatro y Memoria en el Centro Histórico:

Programación Teatro Libre - sede Centro

Las tres hermanas del grupo Teatro Libre

El Teatro Libre estrena su versión de Las tres hermanas de Antón Chéjov, bajo la dirección de Ricardo Camacho. Un montaje que reafirma la profunda relación de la compañía con uno de los autores fundamentales del teatro moderno.

La puesta en escena cuenta con un destacado equipo artístico en escenografía, musicalización y diseño de vestuario, cuyos aportes construyen un universo escénico sensible y preciso que potencia la dimensión poética y emocional de la obra. El elenco, integrado por reconocidos actores que han explorado la dramaturgia de Chéjov en montajes anteriores, ofrece interpretaciones sólidas y contenidas, capaces de revelar la complejidad psicológica y la intensidad de los silencios que caracterizan al autor.

Fiel a su tradición, el Teatro Libre propone una lectura profunda y contemporánea del texto, en la que emergen con fuerza los grandes temas chejovianos: el paso del tiempo, la nostalgia, la frustración de los sueños y la persistente búsqueda de sentido. Este montaje invita al público a reencontrarse con un clásico del repertorio universal desde una experiencia escénica rigurosa, conmovedora y de alta calidad artística.

Esta obra se presentará el 26 y 27 de febrero a las 8:00 p.m. Adquiera sus entradas aquí.

Biófilo presenta a Panclasta del grupo Efímero Teatro

Dirigida por Juan Pablo Sánchez y Jennifer Ayala, esta obra es una creación colectiva basada en la vida y el pensamiento del anarquista colombiano Biófilo Panclasta (1879-1942), amante de la vida y destructor de todo. Biófilo, el eterno nómada y prisionero, viajará por el multiverso en busca de un refugio para su libertad, un rincón donde pueda sembrar la semilla de un nuevo Big Bang, que dará lugar a la reforma agraria galáctica, donde todos los astros sean de todos y para todos.

Esta pieza se presentará el 28 de febrero a las 4:00 p.m. Adquiera sus entradas aquí.

¿Quién mató al gato Bombón? del grupo Mukashi Mukashi

Con dramaturgia de Joseph Périgot, esta obra se desarrolla a partir de un hecho inquietante: un día alguien mató al gato Bombón. ¿Fue por goloso? ¿Por ladrón? ¿Quién lo mató? Nicolás, un niño de 8 años, será el encargado de averiguarlo. Él es el mejor amigo del señor TejaDeBarro, un viejo reparatechos que pasaba sus días navegando en las alturas en compañía de su gato. A través de esta historia, Nico descubrirá el valor de la amistad, el dolor de la muerte, el amor de su padre y la importancia de no resignarse.

Con un músico y 17 marionetas en escena, la obra estará en escena el 1 de marzo a las 4:00 p.m. Adquiera sus entradas aquí.

Programación - Centro García Márquez El Original

Vía láctea del Teatro Centro García Márquez El Original

Con la dramaturgia de Hugo Heliodoro Afanador Soto, esta obra nos presenta a dos amigos de toda la vida, Eparkio San Miguel y Lorenzo Medina, se encuentran en un paradero de buses… pero cada uno vive una hora distinta: mientras Eparkio cree que el día apenas comienza, para Lorenzo ya está terminando. Una fuerza misteriosa no los deja salir del lugar, atrapándolos en un limbo donde la memoria se nubla y una luz inquietante borra lo que intentan recordar.

Lo invitamos a ver esta pieza el 26 y 27 de febrero a las 7:30 p.m. Adquiera sus entradas aquí. https://trib.al/WwNGMln.

A la deriva del grupo Teatro Experimental La Mama

La obra A la deriva se construyó bajo el modelo de creación colectiva desarrollado por el CTECLM, partiendo de la idea de desarrollar una propuesta basada en las emociones, específicamente en las emociones de los actores.

Con dramaturgia de Edgar Martínez Alvarado, este modelo permite experimentar con el patrimonio emocional bogotano, influenciado por las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de la Bogotá del siglo XXI: una ciudad afectada por la guerra, las grandes migraciones de ciudadanos venezolanos y habitantes de otros departamentos, la situación económica, la creciente violencia intrafamiliar y el bullying escolar por discriminación sexual en los colegios.

La puesta en escena se exhibirá el el 28 de febrero a las 7:30 p.m. Adquiera sus entradas aquí. https://trib.al/WwNGMln.

Arena en la boca del grupo Salto al vacío

Escrita y dirigida por Iván Gómez Gaitán, esta es una obra de teatro que cuenta, de manera íntima y directa, la historia de Clara Pinilla, una mujer colombiana que intenta cruzar el desierto de Arizona entre México y USA. Después de una llamada de auxilio es rescatada por la patrulla fronteriza y llevada a una sala de interrogatorio en donde relata cómo fue su tránsito migratorio, las motivaciones que la llevaron a ella y sus hijos a cruzar el desierto y cómo extraña su ciudad natal, mientras espera una resolución legal.

A través de conversaciones intensas y momentos de cruda emotividad, la obra expone la lucha de Clara por mantenerse unida a sus hijos y por preservar su dignidad en medio de la incertidumbre.

La función tendrá lugar el 1 de marzo a las 5:00 p.m. Adquiera sus entradas aquí. https://trib.al/WwNGMln.

Programación - Teatro Estudio La Quinta Porra

Los Satisfechos del grupo La Quinta Porra

Los Satisfechos, una obra que pone en escena las tensiones más urgentes de nuestro tiempo. A través del dolor, el miedo, el amor y la solidaridad, esta pieza teatral escrita por Hernán Cortés, invita a reflexionar sobre la condición humana en medio de la miseria, la opresión, el desastre ecológico y una crisis sanitaria y económica que aún resuena en la memoria colectiva.

Esta obra se estará presentando el 26 de febrero a las 7:30 p.m. Adquiera sus entradas aquí. 🫱 https://trib.al/cN1h4aR

La emperatriz en la estrella más lejana del grupo La Quinta Porra

¿Qué pasa cuando el cielo nos ilumina a cada paso y encontramos en las estrellas el refugio de nuestros sentimientos más ocultos? ¿Y si le ponemos música a todas esas estrellas que nos iluminan y hacen que la noche se vuelva sensorial, profunda e infinita a través de un performance en vivo?

En un viaje astral, La Emperatriz se encontrará con un público para intentar cantar la sensación que tiene cuando logra ver la estrella más lejana en el cosmos que le ilumina. Detrás de la creación de La Emperatriz como proyecto musical y conceptual, hay una canción del autor llamada “a través del vidrio”; dicha composición, narra de forma muy sutil, aquello que le resultaba tan complejo de explicar, al artista: como reconocerse ante el mundo como un ser no binario.

Escrita por Daniel López, esta obra se llevará a cabo el 27 de febrero a las 7:30 p.m. Adquiera sus entradas aquí. 🫱 https://trib.al/cN1h4aR

La siempreviva del grupo La Formula Impro

La toma del Palacio de Justicia en 1985 marcó una época en la que Colombia estuvo sumida en profunda desesperanza y violencia. Esta historia nos presenta a Julieta, una mujer que existió y desapareció aquel 6 de noviembre, y que se convierte en el hilo conductor de la obra, mostrando de manera magistral la realidad de un país: pobreza, desempleo, olvido y terrorismo. Un texto conmovedor, que invita a la reflexión sin recurrir a discursos políticos.

Como una obra de Miguel Torres, esta puesta en escena se exhibirá el 28 de febrero a las 7:30 p.m. Adquiera sus entradas aquí. 🫱 https://trib.al/cN1h4aR

El cuento de la señora Charrán del grupo La Diva Teatral

El Cuento de la Señora Charrán narra la historia de cinco hermanos que han vivido toda su vida en la casa familiar donde, quince años atrás, sus padres murieron en un incendio nunca esclarecido. Mientras intentan salvar el hogar que está a punto de perderse, la tensión entre ellos crece y los secretos que han guardado por años comienzan a salir a la luz. Entre recuerdos fragmentados, ruidos misteriosos y una verdad que insiste en revelarse, descubren que la tragedia que los marcó no fue un accidente. La figura de la mítica Señora Charrán, símbolo de sacrificio y amor materno, guía una reflexión profunda sobre el silencio, el duelo y lo que una familia es capaz de hacer para protegerse.

Con la dramaturgia de Sanjuan, esta obra se presentará el 1 de marzo a las 4:00 p.m. Adquiera sus entradas aquí. 🫱 https://trib.al/cN1h4aR

Programación - Fundación Teatro Estudio Calarcá-TECAL.

La sombra y la luna del grupo Teatro Tecal

Críspulo Torres nos presenta cuatro historias de fantasmas de La Candelaria, narradas desde el punto de vista de la mujer, y trayendo a discusión el contexto histórico en el que suceden.

Esta pieza tendrá lugar este 26 y 27 de febrero a las 7:00 p.m. Adquiera sus entradas aquí. 🫱 https://wa.link/ygw2pu

Desdibujado del grupo Vendimia Teatro

Escrita por Carlos Araque Osorio, esta obra nos ubica en un universo autoficcionado, Julia y Jacinto Buenavida —una mujer enferma y de avanzada edad junto a su marido— reflexionan sobre la vejez y la memoria en un escenario que mezcla lo mágico con lo real. A través de recuerdos, sueños y delirios, la obra reconstruye momentos felices y dolorosos, ofreciendo una mirada sensible y poética sobre la vida marcada por la enfermedad.

La puesta en escena explora cómo el amor se implementa desde el oficio teatral y cómo la edad transforma nuestras relaciones, convirtiéndonos en figuras ignoradas o en sabios silenciados.

Esta obra se estará presentando el 28 de febrero, a las 6:00 p.m. Adquiera sus entradas aquí. 🫱 https://wa.link/ygw2pu

La aventura amorosa de Panchita Naranjas del grupo La Petisa Babilonia

Panchita, la vendedora de naranjas más alegre de Saboyá, y Pancracio, el cartero más inocentón del pueblo, llevan toda la vida suspirando el uno por el otro… pero sin atreverse a decirlo.

En esta tierra boyacense también viven Carmencita Flores, la coqueta hija del alcalde Bolaños, que muere por Pancracio; y Pedro, el verdulero, que anda tocado del corazón por Panchita. Entre enredos, celos, cartas que nunca llegan al destino y declaraciones secretas, aparece Hipólito, un misterioso personaje imaginario que llega desde la ciudad para revolcarlo todo, desatando un divertido juego de amores y desamores al ritmo de la carranga, con máscaras, clown, teatro del silencio y un montaje lleno de color, picardía y música original.

Una obra escrita por Fernando Prieto Valencia que estará presentándose este 1 de marzo a las 3:00 p.m. Adquiera sus entradas aquí. 🫱 https://wa.link/ygw2pu

Programación Plaza de Mercado, La Concordia

¡Ay, Don Quijote! del grupo Fundación Gota de Mercurio Arte Escénico

Gota de Mercurio, presenta su más reciente creación: ¡Ay Don Quijote! un clásico atemporal que cobra vida en nuestras calles, fusionando la esencia de la literatura clásica con la energía poderosa de la cultura festiva y el teatro callejero. Con una estética medieval que contrasta con el paisaje urbano moderno, esta obra te transporta al corazón de la historia mientras explora las profundidades del pensamiento creativo universal. Acompaña a Don Quijote y Sancho en su travesía por la alucinación, el coraje y la injusticia. ¡No te pierdas esta experiencia única que desafía los límites de la cordura y la imaginación!

Dirigida por Luis Vicente Estupiñán, esta pieza tendrá lugar el 1 de marzo a las 2:00 p.m.

Exhumado- Blanco Hueso del grupo los Comparseros Candelarios Escena de Calle

En el escenario aparece una araña de ocho patas que transita el espacio como símbolo de memoria y tránsito. Cada una de sus patas representa a los ocho cuerpos identificados en la fosa común de Belén de los Andaquies, Caquetá, y que ahora encuentran descanso gracias al rito de la muerte. Este rito, festivo y acompañado de música —lenguaje universal de la despedida— convierte la obra en una comparsa poética que honra la vida y la partida.

La araña se transforma en barquero, en barca, en puente hacia el lugar de descanso. Los personajes evocan los recuerdos de campesinos inocentes que perecieron en la injusticia y la barbarie del conflicto armado. La puesta en escena convierte la muerte en un viaje, un tránsito hacia otro espacio, donde las almas cuentan su historia a través de imágenes que revelan la violencia sufrida y la resiliencia de quienes habitaron la tierra.

Dirigida por Óscar Leopoldo Villalba, esta obra estará en escena el 1 de marzo a las 3:00 p.m.

Vuelo Carnaval y ensueño por el grupo Fundacion Gota de Mercurio Arte Escénico

Escrito y dirigido por Luis Vicente Estupinán, este es un espectáculo musical-circense donde el umbral de la realidad se disuelve y abre paso a la fantasía, los seres de Vuelo, carnaval y ensueño, son guardianes del asombro, criaturas nacidas del ensueño y la celebración, que reciben al público en una atmósfera musical envolvente, donde la percepción se expande y todo es posible.

Este performance estará presentándose el 1 de marzo a las 4:00 p.m.

Durbaan del grupo Corporación Cultural Araneus

Bajo la dramaturgia de Juan Pablo Ramírez Martínez, la Agrupación Teatral Araneus y la Batucada Bembé presentan un espectáculo interdisciplinar al aire libre que fusiona danza, música y teatro en un ritual contemporáneo. La propuesta entrelaza tres relatos sobre el origen del tambor en distintas culturas: la leyenda africana de su nacimiento, la historia Abenaky y el cuento centroamericano del tambor de piedra.

Este espectáculo se estará presentando este 1 de marzo, a las 5: 00 p.m.

Funciones exclusivas para suscriptores de El Espectador

Ruta Viva: Teatro y Memoria en el Centro Histórico es una oportunidad única para disfrutar de un recorrido vivo que celebra la diversidad y la fuerza de las artes escénicas en Bogotá.

Como reconocimiento a nuestros suscriptores, El Espectador estará invitando a participar por entradas dobles para asistir a las obras: La sombra y la luna y Los Satisfechos.

Puede inscribirse a través del enlace enviado a su correo mediante nuestro newsletter New Somos, o directamente haciendo clic aquí en los siguientes enlaces.

La sombra y la luna

📆 Viernes, 27 de febrero de 2026

🕔 7:00 p. m.

📍 Teatro Tecal, Bogotá

🫱 Inscríbete aquí. https://trib.al/I2iqTQY

Los Satisfechos

📆 Jueves, 26 febrero 2026

🕔 7:30 p. m.

📍 Teatro La Quinta Porra, Bogotá

🫱 Inscríbete aquí. https://trib.al/u5qRd3G