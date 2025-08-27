Tercera Edición del Festival de Teatro en el Libre: Clásicos en Bogotá

Resume e infórmame rápido

Este es un festival que se viene realizando desde hace tres ediciones con el propósito de visibilizar el teatro en Bogotá. Este año contará con la participación de siete agrupaciones distritales y una compañía invitada de Medellín, con una programación pensada para acercar los grandes clásicos a nuevos públicos. Una de las grandes novedades de esta edición es que todas las funciones tendrán boletería a precio de estudiante.

¿Por qué apostar a ver los clásicos teatrales?

Los clásicos teatrales han sido pilares fundamentales en la construcción de la dramaturgia contemporánea. Obras que han perdurado durante siglos gracias a la exploración en temas universales como el amor, la traición, el poder y la condición humana.

Lejos de perder vigencia, estas historias siguen cautivando los públicos e inspirando nuevas lecturas y puestas en escena que permiten comprender mejor los conflictos del presente. Apostar por los clásicos no es mirar al pasado, sino dialogar con él desde nuevas perspectivas.

Por ello, el Teatro Libre le apuesta a la formación de públicos y la democratización de la cultura en Bogotá por medio de este festival, que promete ser imperdible para los amantes del teatro.

A continuación, compartimos la programación completa:

31 de agosto / 4:00 p.m. / Entrada libre.

Fiesta, folía de ahoritica

Compañía de la Folla

Risas, música y un caos deliciosamente organizado: así es Fiesta, folía de ahoritica. Un espectáculo en el que los cómicos de la legua rompen la cuarta pared, te arrastran a su juego y donde cualquier cosa puede suceder. Humor colombiano entrelazado con la mejor tradición clásica y la magia irrepetible del teatro en vivo.

Dramaturgias del grupo con textos de Lope de Rueda, Miguel de Cervantes, Álvaro Tato, William Shakespeare, Tirso de Molina y Lope de Vega.

1 de septiembre / 8:00 p.m.

El enfermo imaginario (Molière)

Comedia clásica de Molière que retrata con agudo humor la obsesión por la enfermedad y la medicina, a través de la figura de Argán, un hipocondríaco dominado por su miedo a morir. La obra crítica con ingenio el sistema médico, la ignorancia, los intereses ocultos y las falsas apariencias dentro de la familia y la sociedad.

2 de septiembre / 8:00 p.m.

Bwitches (versión irresponsable de Las Brujas de Salem de Arthur Miller)

Compañía: Unholy Project

Bwitches es una versión “irresponsable” de Las brujas de Salem de Arthur Miller; este montaje busca reescribir uno de los grandes clásicos del teatro norteamericano desde una mirada actual. Nuestra propuesta consiste en traer la historia original a un contexto contemporáneo, generando una deconstrucción escénica que entrelaza lo dramático, lo performativo y lo tecnológico en un mismo espectáculo.

La obra establece un diálogo permanente entre lo clásico y lo moderno: el Salem de 1692, donde Abigail Williams y un grupo de jóvenes lanzan falsas acusaciones de brujería, se cruza con nuestra era digital, donde esas mismas lógicas se amplifican y viralizan en redes sociales. La puesta en escena transita entre el drama teatral tradicional y la performance contemporánea, revelando cómo los mecanismos de histeria colectiva del Salem histórico se replican hoy en fenómenos como la cancel culture, las fake news y la justicia mediática.

3 de septiembre / 8:00 p.m.

Falstaff (W. Shakespeare)

Teatro del Embuste

El reino se encuentra al borde de una guerra civil. Lejos del palacio y de sus deberes principescos, Harry, el heredero indócil, consume sus últimas noches de juventud en una taberna de mala muerte junto a Dorotea, la alcahueta propietaria, y Falstaff, un viejo fanfarrón y embustero, tan devoto de la carne como del vino. Entre artimañas y excesos, desafiando los límites de la moral y la ley, el príncipe juega a la ilusión de ser un hombre cualquiera, antes de asumir el destino de convertirse en el temido soberano de Inglaterra.

Inspirada en Enrique IV, el drama histórico de William Shakespeare, la obra explora la relación de tres amigos unidos por su desbordado apetito de vida y un inocente espíritu transgresor, pero condenados a separarse por las diferencias de clase, las exigencias del poder y la inevitable fractura de sus intereses. Una tragicomedia en clave isabelina sobre la traición y la imposibilidad de la amistad.

4 de septiembre 8:00 p.m.

Coriolano, la tragedia del orgullo (W. Shakespeare)

Compañía: Teatro Quimera

El Teatro Quimera celebra su aniversario número cuarenta y llega al Teatro Libre con Coriolano, una puesta en escena inspirada en el texto de William Shakespeare y en la versión de Bertolt Brecht. Ambientada en la antigua Roma, narra la historia de un hombre que vive prisionero de su orgullo, hasta el punto en que la muerte y la perdición pierden toda importancia. Una obra que indaga en el poder y en sus pliegues más profundos.

En una de sus vertientes, el grupo ha explorado los clásicos y sus múltiples posibilidades de resignificación en la contemporaneidad. De esta búsqueda han surgido montajes como Faustos, Mancuspias y otros juegos, Ofelia o la madre muerta y La tempestad.

5 de septiembre / 8:00 p.m.

Tartufo (Molière)

Grupo: Teatro Libre

Tartufo es una comedia clásica escrita por Molière que retrata con aguda ironía los peligros de la hipocresía y el fanatismo disfrazado de virtud. La historia se centra en una familia de la alta burguesía que cae bajo la influencia de un supuesto hombre piadoso, cuya verdadera naturaleza dista mucho de la imagen que proyecta.

A través de situaciones cómicas y tensas, la obra expone cómo la apariencia de rectitud puede ser utilizada para manipular y controlar a los demás. Con diálogos ingeniosos y personajes memorables, Tartufo sigue siendo una crítica vigente a la falsedad moral y a la ceguera voluntaria frente a la verdad.

6 de septiembre / 8:00 p.m.

Lope de Aguirre- La ira de Dios: Re-Evolución

La Bodega Teatro

Un joven director y un viejo hombre de teatro se encuentran en una puesta en escena: la historia de un conquistador español que atraviesa caminos de sangre, traición y venganza; Lope de Aguirre, la primera rebelión de América. Mientras uno defiende que el público de hoy solo busca el entretenimiento del espectáculo, el otro sostiene que al espectador hay que invitarlo a construir el hecho escénico. El viejo actor se rebela: para él, son los personajes quienes permiten tomar conciencia del pasado.

Ninguno de los dos contaba con Mandrágora, el “espíritu familiar de Aguirre”, una suerte de conciencia atrapada en la memoria. Resuenan así los personajes, el intérprete y el director ausente, para dar forma a una puesta en escena desprovista de artificios tecnológicos, donde la magia radica en el encuentro entre actor y espectador. Un viaje escénico en busca del Dorado.

7 de septiembre 5:00 p.m.

El Inspector (N. Gógol)

Pequeño Teatro de Medellín

Versión libre de la obra de Nikolai Gogol por Albeiro Pérez

Dos hombres llegan a un pueblo de “mala muerte” y uno de ellos es confundido con un inspector que fue enviado desde la capital para fiscalizar la manera como se están manejando los establecimientos públicos. A partir de este momento, todos, empezando por el alcalde y sus funcionarios, harán hasta lo imposible para impresionar al insigne visitante. Al final, ninguno se escapa de pagar un precio alto por su estupidez.

*Apoya: Programa Distrital de apoyos concertados y el Programa Distrital de Salas Concertadas Idartes.

