Todo lo que debe saber para visitar Expo2Ruedas 2025

Del 23 al 26 de octubre, Corferias abrirá sus puertas a la segunda edición de Expo2Ruedas, la feria que reúne al sector de las dos ruedas y la movilidad alternativa y sostenible, consolidándose como el punto de encuentro de una industria en constante evolución en el centro del país.

De esta manera, durante cuatro días, los asistentes encontrarán lo último en motocicletas, bicicletas, repuestos, accesorios, movilidad eléctrica, complementado por experiencias para todos los públicos.

“Expo2Ruedas 2025 llega con más potencia, más experiencias y más espacios para vivir la pasión por las dos ruedas. Este año ampliamos la muestra comercial, sumamos nuevas marcas y actividades para que los visitantes vivan una feria más completa, conectada y emocionante”, afirmó Guillermo Pajón, Socio Director de Expo2Ruedas.

Con la participación de 223 expositores distribuidos en cinco pabellones y el área libre de Corferias, los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir lo más reciente que ofrece la movilidad sobre dos ruedas. A continuación, encontrará todo lo que debe saber para planear y disfrutar al máximo su visita a la feria.

Eventos y experiencias imperdibles

Exhibición comercial: motos, bicicletas, scooters, indumentaria, accesorios, repuestos y servicios en un solo lugar.

Escenario de negocios: espacios de networking y oportunidades comerciales para conectar con la industria.

Experiencias: test ride de motos tanto de combustión como eléctricas, exhibiciones y demostraciones deportivas.

Eventos culturales: música en vivo, charlas inspiradoras y actividades para clubes moteros y familias.

Demostraciones deportivas: shows y exhibiciones de alto nivel.

Museo Expo2R: recorrido por la historia de las dos ruedas.

Horarios

Para que pueda organizar su visita con calma, Expo2Ruedas ofrece horarios continuos que facilitan el acceso de todos los públicos durante los cuatro días de feria.

Feria al público: 10:00 a.m. - 8:00 p.m

Taquillas: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.

Boletería

Ingrese a la página oficial: www.expo2ruedas.com/es/boleteria

Seleccione el tipo de entrada:

Boleta general: $38.000

Multibono 4 días: $132.000 (solo en taquilla).

Entrada gratuita: menores de 12 años y mayores de 70 años.

Complete el registro con los datos del asistente.

Realice el pago a través de la plataforma autorizada.

Reciba la boleta digital en su correo y preséntela en el ingreso a Corferias.

Parqueaderos habilitados

Si planea asistir en vehículo, Corferias dispone de parqueaderos seguros y de fácil acceso.

Parqueadero Verde: Calle 25 #33-60.

Parqueadero Torre: Carrera 40 #22-34.

Horario de funcionamiento: 9:00 a.m. - 8:00 p.m.

Recomendaciones para visitantes

Una buena planeación garantiza una mejor experiencia. Tenga en cuenta estos consejos antes de llegar:

Evite filas comprando sus entradas en línea con anticipación.

Revise el mapa y la agenda de la feria en la web oficial para organizar su recorrido.

Disfrute de la plazoleta de comidas y la Zona Picnic.

“Les recomendamos a nuestros visitantes asistir con ropa cómoda y si van a acceder a los test ride hacerlo bajo las condiciones estipuladas en cada zona”, afirmó Carlos Ruiz, jefe de proyecto, Corferias.

Expo2Ruedas 2025 será el escenario donde la pasión, la innovación y los negocios se encuentran sobre dos ruedas. Una feria que no solo exhibe lo más reciente de la industria, sino que también ofrece experiencias únicas para disfrutar en familia, conectar con la comunidad motera y proyectar el futuro de la movilidad en Colombia.

