“Tu copa, tu vibe”: así regresa Vino al Parque en su séptima edición

A propósito de la llegada de fin de año, Vino al Parque, el festival que se reafirma como un punto de convergencia cultural que combina vino, música y experiencias únicas al aire libre, llega con su séptima edición del 28 al 30 de noviembre, bajo el concepto “Tu copa, tu vibe”, una invitación a cerrar el año con la mejor energía.

Durante tres días, el Parque Museo El Chicó se transformará en un espacio donde los sentidos toman el control, música en vivo, más de 1.000 etiquetas de vino, gastronomía curada, activaciones de marca, amigos, mascotas y el aire libre se convierten en el eje central de este festival. Se trata de caminar entre árboles centenarios mientras grupos de música en vivo te acompañan a ver el atardecer.

Casas boutique, bodegas icónicas, etiquetas premiadas y proyectos nacionales tendrán presencia en la feria. Desde tintos robustos hasta blancos frescos, espumosos, vinos de origen y nuevas tendencias, cada visitante podrá encontrar la etiqueta que conecte con su estilo.

Este año, el festival cuenta con aliados como LATAM, Manantial, Alpina, Bulova, Suave Gold, Banco Falabella y Chevrolet, entre otros patrocinadores que se suman para enriquecer la experiencia.

Pero también el festival le apuesta a mejorar la experiencia del maridaje, ya que más de 15 propuestas gastronómicas harán parte de esta edición, entre ellas: Cabrera, Zona K, Sole Rosso, Barra Chalaca, Dos del Alma, Alpina, Juan Burgers, Isola, Jurados, Cheese Wheels, Maestri Milano, Piaceri, Papas Pamientras, Jacobsen, Petite Crêperie, permitirán vivir esta experiencia a otro nivel.

Platos creados exclusivamente para el festival, sabores inesperados y propuestas que van desde lo clásico hasta lo audaz, diseñadas para foodies y para quienes saben que un buen bocado puede cambiar un día… o una canción.

Al ritmo de la copa

En esta edición la música vuelve a ser el corazón del festival, con bandas locales de un talento sin igual e invitados especiales como:

Viernes: Full 80s abrirá el fin de semana con un viaje retro que nunca pasa de moda.

Sábado: DJ Sala del Despecho hará vibrar corazones (y sanar tusas).

Domingo: Sin Ánimo de Lucro cerrará el festival con la energía y emoción que ya son parte del ADN de Vino al Parque.

El cierre de año más auténtico

Vino al Parque no es solo un evento; es un ritual para agradecer, compartir y soltar. Así que prepárate para cerrar el año con tu vibra más auténtica en los tres mejores días del año: sirve, brinda, canta, baila, agradece, conecta, repite.

15% de descuento para suscriptores de El Espectador

Si eres amante de vivir experiencias inolvidables con tus seres queridos y disfrutas la libertad de explorar sin prisa, de abrir la mente a nuevas etiquetas, de descubrir propuestas emergentes y reencontrarte con clásicos que nunca fallan. Recibirás 15% de descuento en tus entradas, ingresando aquí.

Recuerda que el código de descuento fue enviado a tu correo a través de nuestro newsletter New Somos, encuéntralo con el prefijo “🎁”.