‘Sin Piedad’: trama, elenco y todo sobre el nuevo thriller futurista en cines

Tras su estreno el 22 de enero de 2026, Sin Piedad llega a las salas como un thriller intenso que mantiene al espectador al borde del asiento. Dirigida por Timur Bekmambetov y escrita por Marco van Belle, la película cuenta con la producción de Charles Roven, p.g.a., Robert Amidon, p.g.a., el propio Bekmambetov, p.g.a., y Majd Nassif, p.g.a.

Además, el elenco reúne a destacados actores, encabezados por Chris Pratt y Rebecca Ferguson, junto a Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan y Kylie Rogers.

¿De qué trata la nueva entrega?

La historia plantea un escenario tan inquietante como vertiginoso: Imagina que despiertas y enseguida caes en la cuenta de que estás atado a una silla, cara a cara con una juez que te informa que has sido acusado de asesinato- y que si no logras exonerarte a ti mismo en noventa minutos, serás ejecutado instantáneamente.

Tienes acceso a todas las imágenes registradas por cámaras y disponibles en la red, y puedes utilizar todo esto para convencer a la juez de tu inocencia. Sin embargo, todas estas imágenes de vigilancia- tanto las públicas como las privadas- podrían empeorar el asunto y acercarte más a un veredicto que te condene como culpable.

Es el año 2029, y el Detective Chris Raven ha despertado en una realidad como la que hemos descrito. La juez que tiene frente a él es una inteligencia artificial que alguna vez él mismo alabó en su forma humana- específicamente, con la formidable apariencia de la Juez Maddox.

Raven es detective policíaco en la ciudad de Los Ángeles y se le imputa el asesinato de su esposa, Nicole, y mientras intenta acumular fragmentos de duda entre imágenes continuas y casi cotidianas de sí mismo, Maddox decide si los subterfugios que el detective aprehende contribuyen a esclarecer su caso, favorable o desfavorablemente. Raven tiene que disminuir sus probabilidades de culpa a un 92 por ciento… pero si continúa aproximándose al 98 por ciento, muy probablemente será ejecutado ahí donde se encuentra, es decir, en la Silla de la Piedad.

La juez proporciona imágenes capturadas por cámaras de la policía, cámaras que registran el cuerpo, cámaras con imágenes captadas en los timbres y puertas de entrada, imágenes almacenadas en celulares, cuentas en redes sociales y cámaras públicas de vigilancia a fin de contradecir los argumentos que Raven esgrime en pro de su inocencia… a pesar de que no recuerda qué ocurrió la mañana previa a su despertar en la Silla de la Piedad.

Cada uno de los movimientos realizados por Raven han sido almacenados en la nube y pueden ser retomados por un sistema legal que ahora depende de la Inteligencia Artificial para procesar a los sospechosos de haber cometido crímenes en una sociedad cada vez más violenta.

Raven intenta contactar a Britt, su hija adolescente y para ello acude a su nueva compañera de trabajo, la Detective Jacqueline ‘JAQ’ Diallo y a su guía en AA y amigo de la familia, Rob Nelson.

La cinta irradia una vibrante y salvaje vida gracias al visionario realizador TIMUR BEKMAMBETOV, director de WANTED, ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER y BEN-HUR, cuyas innovadoras cintas NIGHT WATCH (2004) y DAY WATCH (2006) se convirtieron en producciones tremendamente influyentes, y cuyas películas, caracterizadas por su estilo y formato Screenlife- en específico UNFRIENDED (2015), SEARCHING (2018) y PROFILE (2021)- contribuyeron al avance de este arte cinematográfico al integrar aspectos del mundo digital como tecnología visual punta de lanza totalmente apta para la narrativa en pantalla grande.

“SIN PIEDAD es una cinta espeluznante, emocionante, intensa y misteriosa, una nueva aproximación al lenguaje de Screenlife, con una temática seria, impactante y entretenida”, dice Bekmambetov. “Me fascinó esta cinta no sólo como una posible producción al estilo Screenlife, sino también como una cinta tradicional. Tiene todo que ver con nuestro comportamiento y la manera como interactuamos con la tecnología”.

Con tensión constante, tecnología al límite y un protagonista que debe navegar entre la verdad y la evidencia digital, Sin Piedad ofrece un thriller innovador que desafía la percepción de justicia y pone al espectador directamente en el centro del juicio.