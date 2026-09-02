Vino al Parque Medellín 2026: fechas, entradas y todo lo que debe saber sobre este festival

Vino al Parque regresa a Medellín del 11 al 13 de septiembre con más de 900 etiquetas de vino, más de 18 bandas, dos tarimas, 12 propuestas gastronómicas y experiencias que solo podrán vivirse durante ese fin de semana. Foto: Cortesía

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Después de una primera edición con tres días sold out en Bogotá, Vino al Parque 2026 regresa, esta vez, a Medellín, la ciudad de la eterna primavera.

Del 11 al 13 de septiembre, el Diamante de Béisbol de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot será el escenario de Parchados, la segunda edición de Vino al Parque Medellín, una experiencia que reunirá vino, música, gastronomía, amigos y ciudad alrededor de una manera más libre, cercana y contemporánea de disfrutar el vino.

Durante tres días, los asistentes podrán descubrir más de 900 etiquetas de vino, disfrutar más de 18 bandas distribuidas en dos tarimas, participar en catas, experiencias de marca y recorrer una propuesta gastronómica que combina sabores locales con restaurantes y conceptos que llegarán directamente desde Bogotá y que solo podrán probarse en Medellín durante los tres días del festival.

Véase: Así se vivió Vino al Parque 2026, en Bogotá.

Un parche que también se suma por Colombia

Esta edición también quiere convertir la fuerza de su comunidad en una oportunidad para ayudar. Por eso, además de vivir la esencia que siempre ha caracterizado a Vino al Parque, el festival desarrollará diferentes acciones para sumarse al apoyo de las familias damnificadas en Colombia.

Entre ellas estarán las Catas Solidarias, experiencias especiales cuyo propósito será aportar a esta causa, y durante los tres días del festival estará presente una fundación aliada para recibir las donaciones voluntarias que los asistentes quieran realizar.

Volver a Medellín después de lo que vivimos en nuestra primera edición tiene un significado enorme.<i> </i>Parchados habla precisamente de encontrarnos, compartir y disfrutar juntos, pero esta vez también queremos aprovechar la fuerza de esta comunidad para unirnos alrededor de quienes hoy necesitan de Colombia. Creemos que un buen parche también significa estar presentes cuando otros nos necesitan Marlene Velilla, Directora de Marketing de Vino al Parque

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