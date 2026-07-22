Vino al Parque: todo lo que debe saber sobre el festival que regresa al Museo El Chicó

Vino al Parque 2026 Foto: Cortesía

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Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Vino al Parque, el festival que durante los últimos ocho años ha transformado la manera de vivir y compartir el vino en Colombia. Del 24 al 26 de julio, el Parque Museo El Chicó será el escenario de un encuentro que reunirá más de mil etiquetas de vino, una cuidada propuesta gastronómica, música en vivo, catas, activaciones de marca y espacios pet friendly pensados para disfrutar al aire libre.

En esta oportunidad, el festival presenta Esencia Local, un concepto que rinde homenaje a la identidad latinoamericana y a esa forma tan colombiana de convertir cualquier encuentro en un motivo para brindar. La propuesta invita a romper con los protocolos tradicionales y a descubrir el vino como un elemento de conexión, conversación y celebración.

Con una entrada de $59.900 COP, más el servicio de la ticketera, los asistentes podrán recorrer una amplia selección de vinos blancos, tintos, rosados, espumantes, naranjas, orgánicos, naturales, biodinámicos y de baja intervención, provenientes de reconocidos importadores y productores especializados.

La experiencia también contará con una destacada oferta gastronómica. Restaurantes como Cabrera, Cheese Wheels, Dos del Alma, Sole Rosso, Zona K, Valientes a Fuego, Papas Pamientras, Jacobsen, Maestri Milano y Kanka ofrecerán preparaciones especialmente pensadas para resaltar las características de cada vino. Para quienes prefieren cerrar la jornada con un toque dulce, propuestas como Petite Crêperie y Boho completarán el recorrido culinario.

Más allá de la gastronomía, el festival ofrecerá las tradicionales Catas al Parque, un espacio dirigido tanto a aficionados como a quienes desean adentrarse en el mundo del vino sin formalismos. Guiados por sommeliers y expertos, los participantes podrán conocer diferentes cepas, regiones, estilos y terroirs.

Como novedad, la zona plaza recibirá a Alma Silvestre, una propuesta dedicada al café de especialidad colombiano que busca conectar el origen del grano con la experiencia en taza.

Después de siete ediciones, quisimos volver al alma de lo que somos. Esencia local representa un reencuentro con nuestra identidad, pero también marca el inicio de una nueva etapa para seguir expandiendo una forma diferente de vivir el vino Marlene Velilla, directora de marketing de Vino al Parque.

Con esta octava edición, el festival reafirma su propósito de acercar la cultura del vino a un público cada vez más amplio, integrando gastronomía, música, ciudad y encuentros alrededor de una misma mesa. Una invitación a brindar, descubrir nuevas etiquetas y disfrutar de uno de los planes imperdibles de la temporada en Bogotá.

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