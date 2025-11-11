Vive la emoción del Salón del Automóvil con tu beneficio 2x1

Escucha este artículo
Esta feria es un espacio organizado para el sector automotor de Colombia, donde asisten interesados en la adquisición de autos, SUV vehículos utilitarios y de carga ligera, entre otros. Los visitantes pueden acceder de primera mano a las ofertas comerciales y nuevos modelos, así como accesorios, complementos, servicios y productos relacionados con la industria.
Esta versión 19 contará con más de 130 expositores, quienes sorprenderán a los visitantes con las novedades en autos.
“Serán 62 marcas y más de 600 unidades, que estarán distribuidas a lo largo del recinto ferial. Contaremos con una agenda de actividades académicas y culturales que complementan la experiencia de compra de los visitantes. Además, en un solo lugar, el público del Salón encontrará todo para adquirir su carro: asesorías, test drive, entidades financieras y modelos que se ajustan a las necesidades de cada comprador. Así que si usted quiere cambiar o adquirir su primer carro, bienvenido a esta versión”, comentó Carlos Ruiz, jefe de proyecto, Corferias.
Componentes
Muestra: el Salón del Automóvil se caracteriza por ser el escenario para que todas las marcas anuncien sus nuevas apuestas. Diseño, tecnología, IA, y funcionalidades, entre otros, son algunos de los elementos que encontrarán los visitantes de esta edición.
Accesorios, autopartes y servicios: desde llantas hasta complementos que hacen que cada carro tenga un toque de personalidad, estarán presentes en el pabellón 6, nivel 1.
Zona de financiación: entidades financieras y aseguradoras estarán guiando y acompañando la compra.
Actividades: test drive en el área libre 8, debe ser consultada y programada directamente con las marcas. Otra de las actividades es el IV Encuentro Internacional de Movilidad Eléctrica, el 19 y 20 de noviembre, en el auditorio principal de Corferias.
Boletería, fechas y guía para una visita exitosa
La fase de preventa para adquirir las entradas está habilitada únicamente en la web oficial del evento. Ingrese a salondelautomovil.com y adquiera las entradas hasta el 13 de noviembre.
Desde el 14 de noviembre y hasta que termine el evento la entrada tendrá un valor diferente y la boletería se podrá adquirir tanto en línea como en las taquillas del recinto ferial.
Parqueaderos disponibles
Corferias cuenta con dos parqueaderos: Verde ubicado en la carrera 38 # 25-98 y Torre que está en la carrera 40 # 22-60.
Recomendaciones:
- En la web oficial encontrará el mapa del recinto ferial.
- Asista con ropa cómoda y recuerde hidratarse.
- Por el ruido y la cantidad de público, es preferible no asistir con mascotas.
- Si asiste en transporte masivo la estación de Transmilenio más cercana es Corferias, mientras que si se moviliza en SITP la Avenida La Esperanza y la Carrera 37 cuentan con rutas y paraderos cercanos al recinto ferial.
- El ingreso al Salón se podrá hacer por Arco o por la Av. La Esperanza.
2x1 para suscriptores de El Espectador
Si eres parte de nuestra comunidad de suscriptores, ya sea digital o impreso, podrás participar de este espacio que promueve la innovación en el sector automotriz. Acércate a la taquilla y anúnciate como suscriptor de El Espectador y adquiere tus entradas con el beneficio de 2x1.
