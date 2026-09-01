XI Fotomaratón 2026: fotógrafos y ciudadanos podrán retratar la diversidad de Bogotá

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El FOTOMUSEO - Museo Nacional de la Fotografía de Colombia realizará los próximos 5 y 6 de septiembre de 2026 la XI Fotomaratón, una jornada fotográfica que bajo el concepto “Bogotá, Ciudad Diversa” invita a ciudadanos, fotógrafos aficionados, profesionales, jóvenes y familias a recorrer diferentes sectores de la capital y contar, a través de imágenes, las múltiples formas de vivir y habitar Bogotá.

La iniciativa busca reunir a más de 500 participantes, quienes podrán participar utilizando cámara fotográfica o celular y desarrollar imágenes a partir de diferentes temáticas propuestas por la organización. La actividad busca convertir la fotografía en una herramienta para observar, reconocer y narrar la diversidad cultural, social, territorial y humana de la ciudad.

Durante la jornada, los participantes podrán recorrer Bogotá a partir de 20 FOTORUTAS temáticas, diseñadas para motivar nuevas formas de observar el territorio y encontrar historias en los espacios cotidianos de la ciudad.

La Fotomaratón está dirigida tanto a personas con experiencia en fotografía como a quienes encuentran en el celular una herramienta para expresar su mirada sobre Bogotá. De esta manera, la actividad busca acercar la fotografía a públicos diversos y promover la participación ciudadana alrededor de la cultura y el patrimonio visual.

La programación también contempla una categoría dirigida a niños y niñas entre 8 y 12 años, con el propósito de estimular desde temprana edad la creatividad, la observación y la capacidad de contar historias a través de la imagen.

Una mirada que nace desde los ciudadanos

La XI Fotomaratón parte de una idea central: cada persona puede tener una mirada diferente sobre la misma ciudad. Por eso, más que una competencia fotográfica, la iniciativa propone un ejercicio colectivo de observación y construcción de memoria visual.

A través de las fotografías realizadas durante la jornada se busca registrar lugares, personas, escenas y experiencias que hacen parte de la vida cotidiana de Bogotá, generando un archivo visual construido desde las perspectivas de sus propios habitantes y visitantes.

La Fotomaratón es una oportunidad para que los ciudadanos se conviertan en observadores y narradores de su propia ciudad. Queremos que cada participante encuentre una Bogotá diferente a través de su cámara o su celular y que esas imágenes nos permitan reconocer la diversidad que existe en nuestro territorio Gilma Aurora Suárez Rivera, directora general de FOTOMUSEO

Una competencia abierta a diferentes públicos

La XI Fotomaratón contará con categorías para profesionales, aficionados y niños y adolescentes, permitiendo que diferentes niveles de experiencia puedan participar.

Los premios establecidos para las categorías principales son:

Profesionales: $10.000.000 para el primer lugar y $7.000.000 para el segundo lugar.

Aficionados: $5.000.000 para el primer lugar y $3.000.000 para el segundo lugar.

Niños y adolescentes: premios tecnológicos, entre ellos tablet y Watch Kids.

Para la categoría infantil, las fotografías serán valoradas teniendo en cuenta criterios de técnica (25 %), composición (25 %), creatividad y narrativa (30 %) y relación con la temática (20 %).

Además de la competencia, la jornada busca generar experiencias de participación, aprendizaje y encuentro alrededor de la fotografía y la ciudad.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través de: www.fotomuseo.org

La participación está abierta a fotógrafos profesionales, aficionados, jóvenes, niños, familias y ciudadanos interesados en recorrer Bogotá y contar sus historias a través de la fotografía.