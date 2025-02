20 años de YouTube: la historia de cómo revolucionó el mundo de los videos

La popular plataforma de videos cumple 20 años de historia en el mundo digital, dos décadas en las que transformó la manera en que millones de personas se informan, aprenden y se entretienen en internet.

El 14 de febrero de 2005, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim registraron el dominio YouTube.com. Tres jóvenes ex empleados de PayPal con una idea revolucionaria: crear un espacio donde cualquiera pudiera subir y compartir videos con facilidad. En un mundo donde la televisión dominaba el entretenimiento y los formatos físicos eran la norma, su propuesta parecía audaz.

Curiosamente, la idea original de YouTube no era exactamente la que conocemos hoy. En sus primeros días, el sitio estaba pensado como una especie de “video citas”, donde hombres y mujeres podían subir clips presentándose para encontrar pareja. Pero pronto se dieron cuenta de que ese enfoque no funcionaba. ¿Por qué limitarse al romance cuando el mundo tenía tantas historias que contar? Así que en menos de dos meses le dieron un giro a la plataforma: YouTube sería un lugar donde cualquier persona pudiera subir cualquier tipo de video.

El primer paso en esta nueva dirección llegó el 23 de abril de 2005. Jawed Karim subió un breve video de 18 segundos titulado Me at the zoo (yo, en el zoológico). En él, aparece de pie frente al espacio de los elefantes, comentando sobre sus largas trompas. Puede que no pareciera un gran acontecimiento en su momento, pero fue el inicio de una plataforma gigante.

“Lo bueno (de los elefantes) es que tienen una trompa muy, muy, muy larga. Eso es genial, y eso es prácticamente todo lo que tengo que decir”, explica Karim en su video, que ahora con más de 348 millones de reproducciones. Esas cifras ya convierten el video en parte de la ‘historia audiovisual’.

La página web despegó rápidamente y, en tan solo un año y medio, Google vio su potencial y adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares.

Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial. Hoy, con más de 2.500 millones de usuarios activos mensuales, YouTube es el epicentro del contenido digital.

Para dimensionar el volumen que tiene YouTube actualmente, según datos de sitios especializados en datos y análisis digitales como Analyzify y Techjury, alrededor de 2.4 millones de videos son publicados diariamente, lo que genera 500 horas de contenido nuevo por minuto y 720.000 al día.

En el caso de Shorts, desde su lanzamiento al público en 2020, se han publicado 25 millones y llegan diariamente 34.000 al formato vertical.

Se convirtió en la plataforma de streaming número uno en Estados Unidos, con más de 1.000 millones de horas de reproducción diarias en televisores. Desde elecciones presidenciales hasta festivales como Coachella, los momentos más importantes del mundo se viven en YouTube.

Pero la evolución de la plataforma no se detiene y se mantiene a la vanguardia de las nuevas tecnologías. En 2025, la inteligencia artificial se perfila como su gran apuesta. Neal Mohan, CEO de YouTube, señaló en una carta a los medios que la IA ya está transformando la manera en que los creadores producen y consumen contenido. Herramientas como Pantalla fantástica y Pista fantástica permiten generar fondos, imágenes y bandas sonoras con IA para los populares Shorts. Y esto es solo el comienzo. Con la llegada de Veo 2, un modelo de IA aún más avanzado, la personalización y la calidad del contenido alcanzarán un nuevo nivel.

Otra innovación clave es el doblaje automático, que permite a los creadores llegar a audiencias globales sin necesidad de grabar en varios idiomas. Actualmente, más del 40 % del tiempo de reproducción de videos doblados proviene de espectadores que eligen escuchar en otro idioma. Para impulsar esta función, YouTube ampliará su sistema de doblaje a todos los creadores del Programa de Socios.

Por supuesto, con el avance de la inteligencia artificial también surgen desafíos. Mohan enfatizó el compromiso de YouTube con el uso responsable de la IA, implementando sistemas de detección para evitar deepfakes y proteger la identidad de los creadores.

Cuando ser Youtuber se convirtió en una profesión

Inicialmente, YouTube era un espacio en el que las personas compartían videos caseros sin fines de lucro. Sin embargo, en 2007, la plataforma lanzó el Programa de Socios de YouTube (YPP, por sus siglas en inglés), permitiendo a los creadores monetizar sus videos a través de publicidad. Este fue el primer gran paso hacia la profesionalización de los Youtubers, ya que les brindó una fuente de ingresos basada en las visitas y la participación del público.

En la mayoría de los casos, los Youtubers “vieja escuela” como Julio Profe en Colombia o Werevertumorro en México, por ejemplo, recuerdan que cuando comenzaron a grabar videos fue por gusto.

Sin embargo, a medida que la plataforma creció, también lo hicieron las oportunidades económicas. Los creadores comenzaron a diversificar sus ingresos con patrocinios de marcas, venta de productos, membresías exclusivas y donaciones de sus seguidores. Con el tiempo, algunos Youtubers alcanzaron niveles de fama comparables a los de celebridades de medios tradicionales y lograron consolidar la creación de contenido como una profesión viable y lucrativa.

En la década de 2010, YouTube se convirtió en una plataforma clave para la economía digital, con agencias de talentos especializadas en influencers y empresas invirtiendo en publicidad dirigida a audiencias de YouTube. Hoy en día, ser Youtuber no solo es una carrera posible, sino que representa una industria multimillonaria que sigue evolucionando con nuevas tendencias y tecnologías.

Top 5 videos más vistos de la historia de YouTube

1. Baby Shark de Pinkfong (15.592 millones de reproducciones, publicado el 17 de junio de 2016)

2. Despacito de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (8.650 millones, 12 de enero de 2017)

3. Johny Johny Yes Papa de LooLoo Kids (7.011 millones, 8 de octubre de 2016)

4. Bath Song de Cocomelon (6.995 millones, 2 de mayo de 2018)

5. Wheels on the Bus de Cocomelon (7.098 millones, 24 de mayo de 2018).

