“2026 es el nuevo 2016″: ¿por qué internet está reviviendo la nostalgia de una década atrás?

“Selfies” con filtros, artistas pop y juegos virales definieron la internet en 2016. Foto: El Espectador

No es un “déjà vu”. Tampoco un error del algoritmo. Está pasando otra vez. En las primeras semanas de 2026 comenzó a repetirse una misma tendencia en los “feeds” y las historias: filtros coloridos, el perrito de Snapchat, retos que creíamos enterrados —el “Mannequin Challenge”, el “Ugly to Pretty” o voltear una botella frente a la cámara—. Volvieron “Pokémon Go”, el “Fidget Spinner” girando y el “Dab” hasta el cansancio. Por un momento volvió la sensación de estar en...