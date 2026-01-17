Logo El Espectador
“2026 es el nuevo 2016″: ¿por qué internet está reviviendo la nostalgia de una década atrás?

La primera tendencia digital de este año es extrañar 2016: filtros, canciones y viejos retos resurgen mientras cambia nuestra relación con la tecnología.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
17 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
“Selfies” con filtros, artistas pop y juegos virales definieron la internet en 2016.
Foto: El Espectador

No es un “déjà vu”. Tampoco un error del algoritmo. Está pasando otra vez. En las primeras semanas de 2026 comenzó a repetirse una misma tendencia en los “feeds” y las historias: filtros coloridos, el perrito de Snapchat, retos que creíamos enterrados —el “Mannequin Challenge”, el “Ugly to Pretty” o voltear una botella frente a la cámara—. Volvieron “Pokémon Go”, el “Fidget Spinner” girando y el “Dab” hasta el cansancio. Por un momento volvió la sensación de estar en...

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

