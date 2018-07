Alcatel busca brillar en el mercado de los celulares sin IVA

Diego Ojeda /@Diegoojeda95

En Colombia hay una variedad de marcas que compiten en el mercado de la venta de celulares, muy probablemente, dentro de las más populares se encuentren Samsung, Huawei, Motorola, iPhone y Alcatel. Todas ellas buscan sobresalir ante los consumidores, aquí la apuesta que tiene esta última.

Para Carlos Mateus, country manager de Alcatel en Colombia, dentro de las principales propuestas que tiene esta marca es ofrecer teléfonos por debajo de los $700.000, precio que le permite al comprador adquirir un celular sin IVA. El directivo asegura que esta apuesta va encaminada en satisfacer las demandas de la mayoría de los colombianos, cuyo poder adquisitivo no les permite comprar un dispositivo que valga millones de pesos.

Lea también: Celulares sin IVA disparan ventas del sector telefonía

No obstante, asegura que el precio no es una limitante para entregar celulares con características tecnológicas atractivas. Es así como los dispositivos de esta marca, de las series 3 y 5, disponen de cámaras duales, baterías de más de 3.000 miliamperios, pantallas infinitas que reducen significativamente los bordes y diseños atractivos “que hacen sentir a la persona orgullosa de su celular”, afirma Mateus, quien explica que parte de las razones por las cuales pueden ofrecer celulares a precios competitivos se debe a que abaratan costos al no invertir en publicidad.

Por ejemplo, el Alcatel Serie 5 es un dispositivo cuyo precio ronda los $630.000, dispone de una pantalla de 5.7 pulgadas, sensor de huella, reconocimiento facial, dos cámaras en la parte frontal, una de 13 y otra de 5 megapíxeles que le permite tomar selfies con un ángulo de 120 grados, además de la principal de 16. Sumado a lo anterior, tiene una batería de 3.000 miliamperios que le da al usuario un desempeño óptimo en su cotidianidad y un sistema operativo Android 7.0.

Le puede interesar: Nokia 1: el celular que quiere popularizarse en el mercado colombiano

Sin embargo, la memoria interna de este dispositivo, 16GB, y la RAM de 2GB, no es un asunto que sea sobresaliente, ya que por un precio similar se puede encontrar en el mercado teléfonos como el Kalley Gold que tiene una memoria de 64GB, o un Huawei P10 Lite que tiene una de 32. Algo que el usuario debe tener en cuenta si decide sacrificar memoria a cambio de diseño y seguridad, aspectos en los que Alcatel toma ventaja ante sus competidores cercanos.

Con la llegada de nuevos participantes a Colombia como Honor, y los crecientes avances tecnológicos que se presentan cada año en los teléfonos celulares, el camino que le queda a Alcatel para seguir sobresaliendo en el mercado colombiano, además de seguir manteniendo sus precios bajos, se concentra en anticiparse a las necesidades de sus clientes, ejemplo de lo anterior es que desde ahora se preparan para incorporar en sus equipos tecnología que les permita entrar en la conectividad 5G.

Le sugerimos leer: Así son los Honor, los nuevos celulares que llegan a Colombia