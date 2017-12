Amazon presenta versión para la oficina de sus asistente Alexa

Bloomberg News.

Amazon anunció nuevas herramientas activadas por voz para el lugar de trabajo, con la esperanza de que los comandos verbales - "Alexa, imprima mi hoja de cálculo" - se encarguen de las tareas de oficina más comunes.

Alexa for Business permitirá a los usuarios emitir comandos de voz para comenzar una videoconferencia o imprimir documentos, entre una multitud de funciones comunes en el lugar de trabajo, dijo Amazon el jueves en su conferencia sobre computación en la nube en Las Vegas.

"Ya no tiene que marcar un número de identificación de una conferencia", dijo el director de tecnología de Amazon. Werner Vogels, al presentar el servicio. "Solo diga ’Alexa, comienza la reunión’". (Lea "Autoridades buscan que parlante de Amazon les diga quién mató a un hombre en Arkansas")

Se puede acceder a las habilidades a través de las bocinas inteligentes Echo de Amazon e incorporarlas al software del lugar de trabajo. Amazon quiere traer a la oficina su tecnología activada por voz que los clientes están usando para controlar termostatos y pedir pizzas desde casa. La compañía busca que Alexa sea omnipresente en la vida de los usuarios y ve el comando de voz como la próxima ola de acceso a la tecnología, similar al ratón en una computadora personal y las pantallas táctiles en los teléfonos inteligentes.

El producto de Amazon competirá con Microsoft, que está promocionando su asistente digital activado por voz Cortana y sus programas de teleconferencias para tareas de oficina similares. Alexa for Business podrá usar calendarios e información de contacto almacenados en el popular software Exchange de Microsoft, dijo Vogels.

Los clientes que ya usan Alexa for Business incluyen WeWork Cos., que está instalando dispositivos Echo en sus espacios de oficinas compartidas, y Capital One Financial, dijo Vogels.

"Una vez que estés acostumbrado a una forma más natural de interactuar con tu entorno, no retrocederas", dijo Vogels. "Si la voz es una forma natural de interactuar con tu hogar, ¿por qué no construimos algo con lo que puedas interactuar en el trabajo también?"