Amazon prueba etiqueta ‘Top Brand' en vendedores de renombre

Bloomberg.

Amazon.com Inc. está designando productos vendidos por algunas compañías como “Top Brand” o "marca superior", una prueba que si se implementa ampliamente podría aliviar la tensión entre el gigante minorista en línea y las empresas de renombre acostumbradas a un posicionamiento favorable en los minoristas tradicionales.

La compañía agregó la etiqueta "Top Brand" a los productos de Speedo, New Balance, Under Armour y Fruit of the Loom en algunos resultados de búsqueda de productos, dijo el viernes Marketplace Pulse, una firma de investigación de comercio electrónico de Nueva York.

Una portavoz de Amazon confirmó que la compañía está probando la etiqueta en artículos de moda y fundamenta la designación en base a marcas populares entre los clientes. Agregó que las marcas no pagan por la etiqueta.

Amazon ya etiqueta ciertos productos como "best sellers" o "Amazon’s Choice", designaciones que según la compañía toma en cuenta factores como la disponibilidad, las opiniones de los clientes y los precios. Los compradores a menudo ven esos marcadores como promociones, lo que puede aumentar las ventas, dicen los analistas.

Los criterios que Amazon usa para determinar qué productos obtienen tales categorías han llamado la atención de críticos y funcionarios de gobierno en medio de un enfoque renovado en el poder de mercado de las plataformas en línea. Los críticos dicen que la lógica detrás de las etiquetas no siempre es transparente para los consumidores o las marcas y temen que Amazon pueda usarlas para reforzar su creciente gama de etiquetas privadas.

En una publicación de blog del viernes, el director ejecutivo de Marketplace Pulse, Juozas Kaziukėnas, dijo que la etiqueta de marca superior podría actuar de manera muy similar a las insignias de verificación de cuenta utilizadas por Instagram o Twitter, diseñadas para denotar legitimidad. La etiqueta, si se implementa, podría tener "un impacto sustancial en cómo los compradores deciden qué productos comprar", o cómo las marcas compiten contra productos de marca privada más baratos, dijo Kaziukėnas.

Según la firma de investigación EMarketer Inc., Amazon representa aproximadamente el 40 % de las ventas en línea en Estados Unidos e impulsó el crecimiento del comercio electrónico. Pero las vitrinas digitales gratuitas para todos debilitaron el prestigio que algunos consumidores asignan a las grandes marcas. La investigación realizada por Marketplace Pulse a principios de este año mostró que aproximadamente 1 de cada 5 búsquedas de productos en Amazon incluía una marca; más a menudo, los clientes se contentaban con hojear el catálogo de Amazon.

Los fabricantes de bienes de consumo se han quejado durante mucho tiempo de que Marketplace de Amazon, que permite a los vendedores independientes inscribir sus productos en Amazon, abrió la puerta a la falsificación generalizada. Amazon ha respondido con programas diseñados para dar a los propietarios de marcas un mayor control sobre cómo aparecen sus productos en el sitio, incluida la capacidad de eliminar algunos listados sospechosos o informarlos a la empresa.