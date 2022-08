[Análisis] Mery Gutiérrez, designada ministra TIC, lista para posesionarse

En entrevista con Alfredo Serrano Zabala, escritor y periodista, Gutiérrez aseguró que no ha sido posesionada porque a su carpeta jurídica le faltaba el diploma de bachiller y tuvo que solicitar el documento en la Secretaría de Educación del Distrito.

Se ha cuestionado que la hoy ministra tenga demandado al Estado. / Cortesía Foto: Cortesía

Mery Janneth Gutiérrez, el pasado 7 de agosto de 2022, se retiró de la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá, con una consigna. El recién posesionado presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en un aparte de su discurso, había expresado, al parecer, a los dos soldados del batallón Guardia Presidencial, que custodiaban la espada del Libertador Simón Bolívar, el siguiente mensaje: “Oficiales de Bolívar, descansen”. Mery Janneth, sabía que esa proclama, entre otras personas, era para ella. La extraña frase fue un lema que la comandancia del amnistiado grupo subversivo M-19, daba a su tropa en épocas pretéritas.

Lea también: De demandar al Estado a encabezar Mintic: estos son los procesos de Mery Gutiérrez

Una vez culminó la posesión del nuevo presidente de Colombia, Mery Janneth Gutiérrez, como una ciudadana más, caminó por la carrera octava hacia el norte de Bogotá. Antes de alcanzar la calle 19, su teléfono celular comenzó a repicar, diferentes voces le indicaban que el presidente Petro acababa de anunciar vía Twitter, que ella era la nueva titular del ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

Mery Janneth, corroboró la noticia que decía: “Mery Gutiérrez será la ministra TIC. Es especialista en nuevas tecnologías de la información. Tendrá la tarea de llevar la infraestructura tecnológica a dónde no ha llegado antes. Trabajaremos para que todos los niños y jóvenes gocen del derecho al acceso a internet”. Paso seguido, la sorprendida nueva ministra contestó: “Señor presidente, gracias por la designación. Nunca más un niño o un joven será bombardeado buscando internet en nuestro país”.

Lea también: Mery Gutiérrez, designada mintic, no se posesiona este jueves

Segundos después, Mery Janneth Gutiérrez Cabezas, recordó un aparte del discurso que el presidente Petro acababa de pronunciar: “Aquí está como en el recorrido de mi existencia, el pueblo. Las manos humildes del obrero, aquí están las campesinas y las que barren las calles. Aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre, aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado cuando decaigo”. La nueva ministra, se dijo: “aquí está la hija del barrio Perdomo de Bogotá”.

En la mente de la ministra Gutiérrez retumbaban otras palabras del discurso del nuevo mandatario de los colombianos: “Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder. Pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible”.

Las horas que siguieron a la designación que hizo el primer mandatario de la nación, de Mary Janneth, en tal vez, la cartera ministerial más controvertida del saliente gobierno del presidente Iván Duque, por el escándalo de Centros Poblados, no le permitieron reposar.

El nombramiento como ministra del despacho, (segundo acto de Gobierno de Petro luego de su posesión y después de dar la orden de traer la espada de Bolívar) convirtió a Mery Janneth en una autentica presa de cacería. Inmediatamente le llovieron, a través de un periodista, rayos y centellas. Gutiérrez recibió en la primera semana de gobierno, temerarios señalamientos. La han tratado de corrupta, testaferro, de hacer desalojos ilegales, de haber contratado con el Estado y hasta le cobraron, haber sostenido una relación sentimental, con el periodista Hollman Morris.

La anunciada ministra de las TIC, Mery Janneth Gutiérrez, es abogada, con especialización en derecho contractual y relaciones jurídico negociables de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Gerencia TIC de la misma universidad. Se ha desempeñado como gerente de Programar Televisión y dirigió innovación en el desarrollo de analítica de datos, machine learning y análisis territorial e indicadores de subjetividad.

Le puede interesar: ¿Quién es Mery Gutiérrez, la nueva ministra de las TIC?

Gutiérrez es nacida en el seno de una familia humilde, su madre es una mujer campesina de San Bernardo, Cundinamarca y su padre un conductor de tractomula. La nueva ministra vivió su infancia y adolescencia entre los barrios Perdomo y la Estancia de Ciudad Bolívar, se graduó, de su bachillerato nocturno, en el colegio distrital Guillermo León Valencia y desde sus quince años comenzó a trabajar al interior de la rama judicial.

“Ese 7 de agosto, una vez conocieron mi designación, algunos amigos periodistas me insistían en que volviera al Palacio de Nariño, yo no tenía boleta de entrada a la recepción que se ofrecía allí. Entonces nos marchamos hacia el famoso “Mamertódromo” del Park Way y allí, entre muchos abrazos y saludos, celebré mi nombramiento con caras muy conocidas, entre ellas, la de Alfonso Cabrera, un dirigente político por quién tengo un gran cariño”, indicó Gutiérrez.

Mary Janneth, ha tenido una extensa carrera en el mundo público y en la empresa privada. Con tan solo 18 años trabajó en los procesos de paz de los años 90, apoyó la comisión de derechos fundamentales de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Posteriormente, integró la Fundación Progresar en donde se construyó la reinserción a la sociedad de los firmantes de los procesos de paz de los años noventa. Luego se integró al equipo de la Red de Solidaridad Social donde ayudó a construir la primera política pública de atención al desplazamiento, en medio de la crisis humanitaria más grande del hemisferio occidental en su momento.

“Del Mamertódromo me dirigí hacia mi apartamento junto a mi hermana Sandra, y mi amigo Ricardo Rosanía. Allí llegaron, mis vecinos y la familia de Luis Eduardo Leyva. Con el nombramiento quedé pasmada, no lo podía creer, porque competía con grandes hojas de vida, que tenían respaldos políticos muy fuertes. Acaté abrazar a mi hermana Sandra, ella gritaba, y me decía: ¡china!, ¡china!, ¡eres ministra!, ¡eres ministra! Mi amiga Dalia gritaba, ¡nombraron a Mery!, ¡nombraron a Mery!”.

Gutiérrez agregó que “mientras asimilaba la noticia, me imaginé entregando internet, en el corregimiento de Puerto Cachicamo, en el departamento de Guaviare, a los niños, niñas y adolescentes y abrazando, además, a la señora Disney, madre de unos de los jóvenes fallecido en uno de los bombardeos del ejército, en donde perecieron menores reclutados por las disidencias de las FARC, aquellos que el exministro Diego Molano calificó como “máquinas de guerra”.

La designada nueva titular de la cartera de las comunicaciones en el país dijo que, “el dinero refundido de Centros Poblados, debe ser devuelto por los bancos y sociedades quienes permitieron el desembolso de los mismos sin ninguna garantía. Esa multimillonaria cifra debe ser devuelta a los niños y jóvenes para su internet en las zonas más apartadas de Colombia”.

Gutiérrez agregó: “cumplir la meta que el presidente Petro anunció en su discurso de posesión de construir la autopista del conocimiento que conecte a América Latina con el mundo, es un compromiso mayor, así como fortalecer la televisión pública con contenidos que vigoricen el salto cultural necesario, en el cambio que les pertenece a todos los colombianos”.

La nueva ministra de las TIC se desempeñó como gerente de Programar Televisión. Durante su dirección realizó servicios técnicos e infraestructura para ESPN América Latina, acuerdos con Netflix y Amazon Prime y la venta del archivo de imágenes privadas más grande del país. También lideró la construcción de una unidad de innovación que permitió, a su grupo empresarial, ser uno de los líderes en el mercado, en desarrollo de algoritmos georreferenciados de social media listening, geografía del comportamiento social y estructural con machine learning, experimentación con eye tracking para indicadores de atención y rating televisivo.

Gutiérrez, en medio de un inusitado asalto mediático en su contra escribió en Twitter: “Gratitud por 13 mil mensajes de cariño, recibidos ante el infame, y misógino linchamiento del que he sido víctima. Segura de que la lucha por la democracia en medios es válida y que ejercer mi profesión no es un crimen. Seguimos”. En esa red social pasó de 80 seguidores a ser seguida por 13 mil ciudadanos, en solo unas horas.

“Me gustaría que el presidente Petro me posesionara en Ciudad Bolívar, en aquellas calles que recorría en mi infancia y adolescencia como madre soltera, porque este ministerio también les pertenece a ellos”, dijo Mery Janneth, la hoy ministra del gabinete de Gustavo Petro.

Gutiérrez es emprendedora, saca tiempo para atender a su señora madre convaleciente y es la líder de su familia. “Ahora me están graduando de todo, yo no sé qué más van a atribuirme, parece que, para una mujer del pueblo está negado ocupar los cargos de honor en lo más alto del Gobierno nacional”, dijo la funcionaria haciendo alusión a la embestida en su contra.

Fuentes consultadas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aseguraron que la presunta inhabilidad o conflicto de intereses, de la ministra Gutiérrez, no es tal, pues actuó en desarrollo del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, al acudir al órgano judicial. Ella en ejercicio de su derecho constitucional, no presentó ninguna demanda en contra del MinTIC. La demanda se presentó contra la liquidada Autoridad Nacional de Televisión. “Cuestión diferente, es que, ante la liquidación de la entidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, se encuentre vinculado al proceso, no como parte demandada, sino en su calidad de Sucesor Procesal”, aseveró la fuente.

La demanda no es de naturaleza indemnizatoria, sino que busca el respeto por el debido proceso y la legalidad. “El propio MinTIC no tiene competencia de ninguna naturaleza respecto del conflicto preexistente, por cuanto: el conflicto jurídico se encuentra bajo la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo: (Tribunal-Consejo de Estado); la actuación judicial donde igualmente actúa tanto el Ministerio Publico, como la propia Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, argumentó un integrante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien solicitó la reserva de su identidad.

“Valga anotar, que opiniones subjetivas no tienen fuerza jurídica, ni política, para pretender desconocer el derecho constitucional de la ministra Mery Janneth Gutiérrez. Por el contrario, nuestro propio ordenamiento jurídico a efecto de salvaguardar y respetar el indicado derecho constitucional, contiene herramientas como la figura del funcionario ‘ad hoc’, para casos donde realmente pueda existir alguna inhabilidad o conflicto de intereses”, reveló la fuente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Entretanto, la ministra Mery Janneth, desde su pequeño apartamento del Park Way manifestó: “enfrentarse a los poderes tiene su precio, pero el momento me indica que vale la pena, Gustavo Petro es un modelo. Esa fortaleza nos anima a continuar. Cuando llegó el momento de mi posesión, a mi carpeta jurídica le faltaba el diploma de bachiller y como en el colegio distrital Guillermo León Valencia, del barrio Restrepo, en donde me gradué, desapareció la jornada nocturna, tuve que ir a la Secretaría de Educación del Distrito. En este momento mis documentos están al día”.

Gutiérrez aseguró que tiene “suma tranquilidad porque mi fortaleza es el amplio conocimiento en los temas de contratación, de comunicaciones y televisión y, por ello mis acciones en materia legal están soportadas y revisadas, una por una. No existe ninguna causal de inhabilidad, ni incompatibilidad, para el ejercicio del cargo para el que he sido designada”.

Interrogada sobre cuáles serían sus retos como ministra TIC, la funcionaria aseguró que va a recuperar hasta el último peso de Centros Poblados. “Esos 70 mil millones van a volver al erario”.

Gutiérrez añadió: “necesitamos consolidar la infraestructura nacional para la transmisión de internet, hoy estamos a merced de un oligopolio. La red troncal de internet no es propiedad pública, nosotros queremos avanzar hacia la soberanía en la distribución de internet. Queremos que Colombia sea la primera nación del continente en ingresar a la 5G, vamos a buscar la cooperación de las naciones que nos permitan serlo”.

La ministra designada ratificó que “llevaremos internet a los centros aislados que sufren la guerra. Vamos a conectar por tecnología de baja frecuencia al país profundo, para que nuestros niños y niñas tengan acceso a internet. Internet será una herramienta cultural contra la guerra. Además, respetaremos los derechos de propiedad existente en el sector audiovisual. Los privados no tienen nada de qué temer. Nuestro esfuerzo será por consolidar la paz total en Colombia y convertirla en líder en producción global de series”.

También mencionó: “Haremos todo por consolidar a RTVC como red de medios públicos y que no se preste para la propaganda. La lección del Frailejón Ernesto Pérez está aprendida, los medios públicos deben estar para apoyar procesos educativos, de protección del ambiente, de reivindicación de la cultura y el entretenimiento popular, se acabó la era de los Bieri. RTVC va a dar el salto digital”.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, en su cuenta de Twitter, señaló: “Grandeza es reconocer a las mujeres por su capacidad ética, política y técnica, Mery Janneth Gutiérrez en MinTIC profundiza el compromiso de Gustavo Petro con la paridad y la agenda de las mujeres; y la lucha anticorrupción que ella encarnó como abogada en la Bogotá Humana”.

De otro lado, Martha Peralta Epieyú, líder de la fuerza indígena femenina, a través de Twitter indicó: “El presidente Petro acertó con el nombramiento en MinTIC de Mery Janneth Gutiérrez, es una gran profesional y humanista. Con ella, garantizamos la honestidad que tanto necesita el cargo. Vamos por una conexión de primer mundo”.

El Partido de la paz, Partido de la U, por iniciativa de las mujeres de su bancada, se pronunciaron enérgicamente a través de un Twitter señalando: “La bancada de congresistas del Partido de la U, reiteramos nuestro apoyo incondicional al Gobierno del Señor presidente Gustavo Petro y la postulación de la doctora Mery Janneth Gutiérrez como su MinTIC y esperamos que lleve la infraestructura tecnológica a donde no ha llegado antes”.

La nueva MinTIC, Mery Janneth Gutiérrez, luego del pleno apoyo irrestricto de toda la bancada del partido político de la paz, Partido de la U, aguarda que el presiente Gustavo Petro, la posesione, entretanto, sus agazapados adversarios piden su cabeza.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.