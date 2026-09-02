Andicom 2026: inteligencia artificial, computación cuántica y políticas de Estado

Manuel Martínez Niño, director ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel). Foto: CINTEL

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Comienza hoy en Cartagena Andicom 2026, que durante tres días abordará temas clave de tecnología para los sectores empresarial, gubernamental y social. Todo estará centrado en el salto de la inteligencia artificial teórica a la práctica, integración de los agentes de la IA en las decisiones organizacionales, gobernanza de datos y regulación ética.

Para la presente edición del congreso, la Unión Europea concurre como bloque invitado con sus 27 Estados miembros, lo cual representa un canal formal de interlocución técnica e institucional.

“Poder decir que 27 países nos ponen atención y vienen a Colombia tiene muchos significados económicos, políticos y académicos, porque demuestra que hay un escenario en el país al cual hay que asistir, donde están las grandes decisiones”, le dijo a El Espectador Manuel Martínez Niño, director ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel).

El congreso Andicom en Cartagena reúne a más de 6.200 participantes, de los cuales el 61% del aforo está compuesto por directores ejecutivos y decisores del sector público, del sector empresarial y de la academia. El propósito del encuentro reside en trasladar los desarrollos teóricos hacia esquemas de ejecución operativa.

¿En qué estamos con la IA para este congreso?

“Hoy en día, no solamente en Colombia sino en todos los países del mundo, la inteligencia artificial es una nueva revolución industrial que indiscutiblemente está afectando cualquier acción, cualquier proceso, generando disrupción y, al mismo tiempo, una brecha digital entre aquellos que la asimilan y las muchas empresas que no han podido asimilarla”, señaló Martínez.

El diagnóstico gremial revela vacíos métricos respecto a la penetración de estas herramientas en el tejido corporativo nacional. La ausencia de programas de formación y la falta de adecuación en los centros de datos limitan el despliegue técnico en las organizaciones medianas y pequeñas.

“No son muchas las empresas que se están vinculando, porque no tienen el suficiente conocimiento de cómo prepararse: qué infraestructura necesitan, cómo capacitarse y cómo digerir ese megaconcepto que está afectando todo”, añadió.

Amazon Web Services (AWS) participa en Andicom junto a cuatro partners de tecnología. Ha desarrollado un estudio de la IA en Colombia, el cual revela que, en el último año, cada cinco minutos una empresa adoptó IA.

La transformación digital de las empresas colombianas continúa acelerándose. La adopción de inteligencia artificial ha aumentado del 34% al 42% durante el último año.

Entre sus hallazgos más destacados, AWS señala que 130.000 organizaciones colombianas incorporaron IA en sus operaciones; es decir, aproximadamente cada cinco minutos una empresa comenzó a utilizar esta tecnología. Además, el 64% de los encuestados afirmó que la IA constituye hoy una prioridad estratégica para su negocio.

Para Daniel Saldarriaga, gerente general de AWS en Colombia, esto revela la gran oportunidad que tiene el país de sacarle el máximo valor a la IA.

“Colombia ya superó la etapa de preguntarse si la inteligencia artificial genera valor. Las empresas están viendo mejoras concretas en productividad, crecimiento e innovación, y eso es un punto de inflexión. Ahora el verdadero desafío es pasar de los primeros casos de uso exitosos a integrar la IA como motor central de la operación y la competitividad”, manifestó Saldarriaga.

“Hoy se implementan pequeños agentes de IA para resolver problemas puntuales, pero esos procesos fueron diseñados antes de que existiera esta tecnología”. Agrega que las organizaciones tienen que repensar sus procesos desde cero: “La inteligencia artificial ya existe; no se trata solo de parches, sino de una transformación transversal”, le dijo a este periódico Germán Borromei, gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador y quien lleva varios años participando en Andicom.

Borromei sostuvo que un agente puede generar eficiencias del 20% en costos o tiempos de respuesta, pero el verdadero impacto radica en rediseñar la operación de fondo: “A las startups nativas les cuesta menos porque ya nacen bajo este paradigma, tal como ocurrió en su momento con la digitalización”.

Computación cuántica, gobierno y Andicom

El congreso funciona como una plataforma técnica donde confluyen delegaciones de más de 40 países para estructurar acuerdos de transferencia de tecnología y suministro de infraestructura digital. Un tema que está en el centro del debate es la llegada casi inmediata de la computación cuántica.

Para el presidente de Cintel, Manuel Martínez Niño, el desarrollo de procesadores sustentados en principios de mecánica cuántica altera los protocolos de cifrado vigentes en la custodia de datos institucionales.

“La computación cuántica va a volver trizas los esquemas de seguridad de los algoritmos de encriptación actuales. El principal activo que un país o una organización tiene son sus datos, la base para la toma de decisiones fidedignas. Esperamos que, a más tardar en 2030, la computación cuántica inicie su masificación”.

Otro tema de conversación será la participación del Estado en la legislación para plataformas digitales. La actualización de la infraestructura crítica de información exige la intervención directa de los organismos legislativos del Estado. Para Cintel, los senadores y representantes a la Cámara requieren formación técnica que permita la redacción de normas basadas en la operación real de las plataformas digitales.

“Es muy importante que el legislativo conozca de primera mano el potencial tecnológico de las plataformas digitales, los retos que enfrenta el país y adquiera una alfabetización básica para impulsar leyes y políticas públicas sostenibles que permitan el avance, la adopción y la implementación de estas herramientas”, puntualizó Martínez.

La conectividad y la modernización de los sistemas de cómputo estarán en el orden del día. Pese al despliegue de redes de última milla por parte de proveedores de servicios de internet locales (ISP), persisten barreras de acceso derivadas de la falta de alfabetización digital y limitaciones de ingreso económico en las familias.

Los estudios desarrollados por Cintel para la formulación del Plan Nacional de Conectividad establecen que la política pública debe orientarse al subsidio de la demanda y a la formación de competencias laborales, superando el enfoque exclusivo de instalación de torres y tendido de fibra óptica.

La tecnología en un terremoto

“Llevo cerca de 26 años dirigiendo Cintel y desde que recuerdo estamos pregonando ante los diferentes gobiernos la urgente necesidad de que Colombia tenga un sistema de monitoreo y gestión de alertas tempranas ante terremotos e inundaciones”, advirtió Manuel Martínez.

No obstante, el país necesita una red sólida, pues según lo dicho por el presidente de Cintel, la ubicación geográfica en las costas pacíficas es compleja. Existen países que cuentan con estos sistemas e industrias dispuestas a estructurar soluciones robustas. De acuerdo con él, la implementación de estas plataformas técnicas se ve afectada por la discontinuidad administrativa que caracteriza las transiciones entre periodos de gobierno.

“En materia regulatoria, el marco normativo de la Unión Europea sirve como referencia para el control de monopolios digitales y la protección de datos personales. Las sanciones impuestas por las autoridades comunitarias a empresas multinacionales demuestran la viabilidad de establecer límites jurídicos sin frenar los flujos de innovación”, finalizó.

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