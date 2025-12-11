Apple Fitness+ se expande a 28 nuevos países e incorpora doblaje en español: ¿vale la pena?

Entre los cambios más llamativos es la llegada de la música de los principales artistas de K-pop a todos los tipos de entrenamiento. Foto: Apple

Apple decidió mover el tablero en el mundo del bienestar digital con Apple Fitness+, su plataforma de entrenamiento que está a punto de dar un salto global importante. La compañía alista una expansión masiva que no solo llevará el servicio a nuevos países, sino que también incorporará novedades diseñadas para conectar de forma más directa con los usuarios.

A partir del 15 de diciembre, Fitness+ aterrizará en 28 nuevos mercados, entre ellos Colombia, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, los Países Bajos y Suecia. Y, en el caso de Japón, llegará a comienzos del próximo año.

Actualmente, Fitness+ funciona en 21 países y reúne doce categorías de entrenamiento, que van desde fuerza, yoga, pilates, baile, ciclismo, kickboxing y sesiones de meditación. Para poder acceder a esta plataforma, será necesario contar con iOS 26.1, iPadOS 26.1 o tvOS 26.1, dependiendo del dispositivo donde se utilice.

Otro de los cambios más llamativos es la llegada de la música de los principales artistas de K-pop a todos los tipos de entrenamiento. Es un guiño para quienes disfrutan ejercitarse con este tipo de ritmos y, al mismo tiempo, una apuesta por mantener la oferta del servicio alineada con las tendencias que dominan la cultura pop.

Adicionalmente, la compañía presenta esta expansión como la más grande desde el lanzamiento del servicio, y la acompaña con otra mejora: la incorporación de doblaje digital en español y alemán para los entrenamientos y meditaciones. De acuerdo con Apple, las voces se generan a partir de registros reales de los 28 entrenadores de la plataforma, lo que permite conservar el estilo y la personalidad de cada uno. A comienzos del próximo año se sumará el doblaje en japonés, con la simultánea llegada del servicio a ese país.

¿Qué implica el nuevo doblaje digital en español de Apple Fitness+?

Hasta ahora, quienes usaban Fitness+ seguían las rutinas en inglés con subtítulos (incluido el español), algo poco práctico cuando se necesita mantener la atención en el movimiento y no en la lectura, por eso el nuevo doblaje digital llega para solucionar una de las molestias más comunes entre los usuarios.

Para esta actualización, los entrenamientos y meditaciones tendrán una voz generada que reproduce el tono, el ritmo y la intención del instructor original, permitiendo seguir la clase sin apartar la mirada de la postura.

Además, el uso se vuelve más intuitivo. Si Fitness+ está configurado en español, los episodios se reproducirán en ese idioma siempre que exista doblaje disponible, si no, se puede cambiar fácilmente desde el controlador de audio durante la sesión.

Aunque la expansión arranca con cientos de entrenamientos y meditaciones doblados, Apple confirmó que cada semana se irán sumando más episodios, ampliando el catálogo y haciendo que la experiencia sea cada vez más cómoda para quienes prefieren o necesitan escuchar las indicaciones en español.

Precio y disponibilidad

El acceso a Apple Fitness+ tendrá un costo de USD $9.99 al mes o USD $79.99 al año, con la posibilidad de compartir la suscripción con hasta cinco familiares.

En cuanto a los dispositivos, el servicio está disponible en iPhone, iPad y Apple TV. Y quienes utilicen un Apple Watch podrán acceder a métricas más completas en tiempo real, como frecuencia cardiaca, calorías activas y el progreso detallado de cada sesión.

¿Vale la pena Apple Fitness+?

Para quienes ya viven dentro del ecosistema Apple, la respuesta tiende a ser un sí rotundo. Si se cuenta con un Apple Watch y se quiere aprovechar al máximo sus métricas de salud y actividad, Fitness+ ofrece una variedad de entrenamientos bien producidos y ahora con instrucciones claras en español, algo que hace la experiencia mucho más cómoda.

En cambio, si se usan dispositivos Android o se busca una opción muy económica, este servicio probablemente no sea la alternativa más conveniente. Fitness+ está pensado para funcionar de la mano con los equipos de Apple, así que fuera de ese entorno pierde gran parte de su valor.

