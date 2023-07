Apple GPT: el chatbot de la marca de la manzana que competiría con ChatGPT

Tim Cook es el director ejecutivo de Apple. Foto: Apple

Apple Inc. está trabajando discretamente en otras herramientas de inteligencia artificial que podrían competir con las de OpenAI Inc., Google de Alphabet Inc. y empresas, pero la compañía aún tiene que idear una estrategia clara para lanzar la tecnología a los consumidores.

El fabricante del iPhone desarrolló su propio marco para crear grandes modelos lingüísticos —los sistemas basados en IA que constituyen el núcleo de nuevas soluciones como ChatGPT y Bard, de Google—, según fuentes con conocimiento directo. Con esa base, conocida como “Ajax”, Apple también creó un servicio de chatbot que algunos ingenieros llaman “Apple GPT”.

En los últimos meses, el impulso de la IA se ha convertido en un esfuerzo importante para Apple, y varios equipos colaboraron en el proyecto, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. El trabajo incluye tratar de resolver posibles problemas de privacidad relacionados con la tecnología.

Lea también: La huelga de Hollywood y el futuro del trabajo

Las acciones de Apple subieron hasta un 2,3%, un máximo histórico de US$198,23, después de que Bloomberg informó el miércoles sobre la iniciativa de IA, recuperando pérdidas anteriores. Microsoft Corp., socio y principal patrocinador de OpenAI, cayó alrededor del 1% tras la noticia.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

El año pasado, el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, Bard de Google y Bing AI de Microsoft tomó por sorpresa a la empresa. Aunque Apple lleva años incorporando funciones de inteligencia artificial a sus productos, ahora se está poniendo al día en el mercado de herramientas generativas, que pueden crear redacciones, imágenes e incluso vídeos a partir de un texto. Esta tecnología ha cautivado la imaginación de consumidores y empresas en los últimos meses, lo que ha provocado una estampida de productos relacionados.

Se ha notado la ausencia de Apple en este frenesí. Su principal producto de inteligencia artificial, el asistente de voz Siri, se ha estancado en los últimos años. Pero la empresa ha hecho avances en IA en otros campos, como mejoras de las fotos y las búsquedas en el iPhone. Este año también llegará a sus dispositivos móviles una versión más inteligente de la función de autocorrección.

Públicamente, el director ejecutivo, Tim Cook, se ha mostrado circunspecto ante la avalancha de nuevos servicios de IA que salen al mercado. Aunque la tecnología tiene potencial, todavía hay una “serie de problemas que deben resolverse”, dijo durante una conferencia telefónica en mayo. Apple agregará IA a más de sus productos, dijo, pero “sobre una base muy reflexiva”.

En una entrevista con Good Morning America , mientras tanto, Cook dijo que usa ChatGPT y que es algo que la compañía está “evaluando de cerca”.

Le puede interesar: Todo lo que debe saber sobre Bard, la competencia de ChatGPT

Entre bastidores, a Apple le preocupa perderse un cambio potencialmente trascendental en el funcionamiento de los dispositivos. La IA generativa promete transformar la forma en que las personas interactúan con los teléfonos, las computadoras y otras tecnologías. Y los dispositivos de Apple, que generaron ingresos de casi US$320.000 millones en el último año fiscal, podrían verse afectados si la empresa no se mantiene al día de los avances de la IA.

Por eso Apple ha comenzado a sentar las bases de los servicios de IA con el marco Ajax, así como con una herramienta similar a ChatGPT para uso interno. Ajax se creó por primera vez el año pasado para unificar el desarrollo de aprendizaje automático en Apple, según las personas familiarizadas con el esfuerzo.

La empresa ya ha implementado mejoras relacionadas con la IA en la búsqueda, Siri y los mapas basados en ese sistema. Y Ajax ahora se está utilizando para crear grandes modelos de lenguaje y servir de base para la herramienta interna estilo ChatGPT, dijeron las personas.

La aplicación de chatbot fue creada como un experimento a fines del año pasado por un pequeño equipo de ingenieros. Su implementación dentro de Apple se detuvo inicialmente por motivos de seguridad relacionados con la IA generativa, pero desde entonces se ha extendido a más empleados. Aun así, para acceder al sistema se requiere una aprobación especial. También hay una advertencia importante: sus resultados no pueden utilizarse para desarrollar funciones destinadas a los clientes.

No obstante, los empleados de Apple lo utilizan para ayudar en la creación de prototipos de productos. También resumir textos y responder a preguntas extensas en datos con los que ha sido trastorno.

Apple no es el único que adopta este enfoque. Samsung Electronics Co. y otras empresas de tecnología han desarrollado sus propias herramientas internas similares a ChatGPT después de que surgieron preocupaciones de que servicios de terceros filtraran datos confidenciales.

Los empleados de Apple dicen que la herramienta de la compañía reproduce fuertemente Bard, ChatGPT y Bing AI, y no incluye ninguna función o tecnología novedosa. Se puede acceder al sistema como una aplicación web y tiene un diseño simplificado que no está destinado al consumo público. Por ello, Apple no tiene planes de lanzarlo a los consumidores, aunque está trabajando activamente para mejorar sus modelos subyacentes.

El sistema Ajax de Apple se basa en Google Jax, el marco de aprendizaje automático del gigante de las búsquedas. El sistema de Apple se ejecuta en Google Cloud, que la empresa utiliza para alimentar servicios en la nube junto con su propia infraestructura y AWS de Amazon.com Inc.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.