Apple presentó el nuevo iPad mini: más velocidad y funciones de IA

Después de un mes de la presentación de la serie iPhone 16, Apple vuelve a la carga con nuevos productos pensados en la nueva era de la inteligencia artificial generativa. El 15 de octubre, de una manera discreta en comparación con otros lanzamientos, anunció el lanzamiento oficial de un nuevo y potente iPad mini diseñado para Apple Intelligence.

Desde 2021, la compañía a cargo de Tim Cook no realizaba una actualización en su versión más pequeña en la línea de tablets. El precio inicial de este nuevo diseño es de USD$499 y se puede reservar a partir de este momento en 29 países y regiones, pero no se especifican los lugares y de momento en Colombia no están habilitados.

Apple entendió que las remodelaciones en sus componentes debían ser significativas para este nuevo diseño, debido eran tres años sin actualizaciones; por esa razón, sus mayores atractivos están en sus componentes de hardware y la apertura al ecosistema de Apple Intelligence.

El nuevo Mini ejecuta el nuevo chip A17 Pro, que según Apple tiene una CPU un 30 por ciento más rápido, una GPU un 25 por ciento más veloz y un Neural Engine dos veces más ágil que el modelo anterior. El dispositivo también es compatible con el nuevo Apple Pencil Pro, que es un buen detalle para los artistas que llevan el Mini, y viene con 128 GB de almacenamiento en el modelo base en lugar de 64 GB, factor clave teniendo en cuenta las exigencias de memoria que requiere las tecnologías de IA.

El único cambio de diseño exterior que sobresale del nuevo Mini son los colores. Apple ha optado por una gama más colorida en muchos de sus productos este año, y el Mini viene en nuevos modelos morado y azul. Sin embargo, en las fotos se ven más apagados que vivos.

La mejora considerable en las especificaciones es comprensible, ya que Apple está apostando fuertemente por la inteligencia artificial, que ellos denominan propiamente Apple Intelligence. Esta apuesta requiere que todos sus dispositivos cuenten con la mayor potencia posible. En su comunicado, Apple también destacó que el nuevo Mini es capaz de realizar trazado de rayos acelerado por hardware, lo que permitirá que algunos videojuegos de alta gama ofrezcan gráficos más realistas. Sin embargo, está claro que el foco principal de esta actualización está en optimizar el dispositivo para el uso de IA.

Según la información reportada por Mark Gurman, la próxima actualización de los sistemas operativos de Apple, que incluirán las primeras funciones de IA, llegarán el 28 de octubre a todos los equipos compatibles, el nuevo iPad Mini, es uno de ellos.

El nuevo modelo llega con el sistema operativo iPadOS 18 que incluye varias funciones del iOS 18 y otras pensadas específicamente para la línea de tablets. Entre las que sobresalen, están:

Calculadora : permite resolver expresiones con Apple Pencil y ofrece calculadoras básicas y científicas con un historial y conversiones de unidades. iPadOS 18 es el primer sistema operativo de iPad que incluye app de calculadora nativa.

Notas enfocadas en las matemáticas : en la app de notas se pueden escribir expresiones matemáticas y resolverlas al instante, crear variables y gráficos.

Notas mejoradas : las notas manuscritas son más fluidas con Smart Script, que facilita la edición de texto escrito a mano y mejora automáticamente la legibilidad.

Grabación y transcripción de audio : captura audio de conferencias y sincroniza transcripciones con la grabación.

Pantalla de inicio personalizable : los usuarios pueden reorganizar los íconos y widgets con efectos de estilo, ajustando la interfaz a sus preferencias.

Fotos mejoradas : ofrece herramientas más potentes y un diseño optimizado para facilitar la navegación por los contenidos.

Mensajes: incluye nuevos efectos animados y la opción de programar mensajes.

La anterior generación Mini significó un recambio importante, porque fue el primer rediseño que el Mini tuvo desde su lanzamiento en 2012, por lo que era de esperarse que el aspecto el nuevo Mini se asemeje mucho al modelo anterior. Las claves son su rendimiento y capacidades.

El modelo Mini no ha tenido el protagonismo que le han dado a otros modelos como las Pro y Air, un caso similar en iPhone es el SE. Aunque existen clientes que prefieren estas versiones por sus tamaños más pequeños, Apple, da a entender que su mercado prefiere las pantallas grandes en las tablets.

La compañía de Cupertino actualizó el resto de su línea en iPad a principios de este año, con la inclusión del chip M4 en el modelo Air y rediseñando los modelos Pro. Además, los valores bases de los productos se redujeron a USD $349.

La versión Mini ofrece un tamaño diferente a lo que los fabricantes apuntan con sus tablets insignia, lo que ha generado incertidumbre sobre la descontinuación de este producto; sin embargo, la nueva presentación mantiene la idea de la compañía de seguir manteniendo este estilo de dispositivo, pero con una cadena de actualización diferente al resto de las otras tablets.

