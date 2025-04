Apple y Meta sancionadas por la Unión Europea al incumplir normas antimonopolio

La sede principal de la Unión Europea (UE) está en Bruselas, Bélgica. Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ley de mercados digitales (DMA) de la Unión Europea (UE) busca regular el poder en el mercado del viejo continente de las grandes plataformas en internet. Ese es el caso de Apple y Meta, este último el conglomerado de redes sociales fundado por Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Ahora, la máxima autoridad en Europa los pone en cintura con una sanción económica para cada uno.

En el caso de Apple, esta investigación fue abierta el 24 de junio de 2024 y Meta el primer de julio de ese mismo año. “Estas decisiones transmiten un mensaje contundente y claro: proteger a los consumidores europeos y establecer igualdad de condiciones”, declaró la vicepresidenta para la transición limpia y responsable de la política de competencia de la Comisión, Teresa Ribera.

En términos prácticos, la empresa de la manzana mordida fue sancionada por no permitir a los desarrolladores de aplicaciones informar a los usuarios de opciones más económicas dentro de la misma App Store, la tienda de apps de Apple. Y en el caso de Meta, recibió esta multa por orillar a sus usuarios a pagar una suscripción a cambio de no recibir publicidad personalizada en Facebook e Instagram.

“Apple y Meta no han cumplido con la DMA al implementar medidas que refuerzan la dependencia de los usuarios empresariales y los consumidores de sus plataformas. En consecuencia, hemos tomado medidas de cumplimiento firmes, basadas en normas claras y predecibles”, replicó Teresa Ribera.

Bruselas contra los monopolios

Cabe recordar que estos son los dos primeros casos que la Unión Europea, con sede en la capital de Bélgica, Bruselas, que resuelve bajo la nueva legislación de la ley de mercados digitales. Aun así, las sanciones impuestas no son las más altas permitidas por la justicia.

De hacer caso omiso a las multas ya impuestas, Apple, Meta y cualquier otra multinacional que infrinja las leyes antimonopolio, tendrán que enfrentarse a penalizaciones iguales al 10% de los ingresos generados por estas empresas durante un año en el mercado de Europa.

Es importante mencionar que la DMA entró en vigor hace un año, por lo que su alcance aún es limitado. Aun así, la aplicación de esta norma abre la puerta a que otras organizaciones continentales pongan en cintura a las grandes empresas tecnológicas del mundo.

Apple y Meta, empresas multimillonarias

Para darse una idea de la magnitud de Apple en el mercado; durante 2024 la compañía fundada por Steve Jobs generó casi US $400.000 millones. De esta cifra casi el 25% proviene del mercado europeo, aproximadamente US $95.000 millones el último año.

En el caso puntual de Meta la cifra es más “modesta”. El conglomerado de redes sociales estadounidenses produce casi US $135.000 millones anualmente. Y aunque no hay una cifra oficial de cuanto de ese dinero proviene de Europa, se estima que pueda ser una quinta parte, es decir, alrededor de US $27.000 millones, al menos durante 2024.

Ambas compañías estadounidenses tendrán 60 días para cumplir sus obligaciones con la Unión Europea, de lo contrario, recibirán penalizaciones diarias.