Apple ya no cobrará dos veces por apps para Mac y iOS combinadas

Apple dijo que permitirá a los desarrolladores crear aplicaciones unificadas para Mac y iPad y solo cobrará a los usuarios una vez, revirtiendo el rumbo después de las críticas del año pasado.

La gigante tecnológica de Cupertino, California, hizo la divulgación el miércoles como parte de los primeros lanzamientos beta para el nuevo software de iPhone y iPad, llamado iOS 13.4 y iPadOS 13.4, y las actualizaciones que acompañan a su herramienta de desarrollo de aplicaciones Xcode.

En las notas de lanzamiento de las herramientas, Apple dijo que el nuevo software “admite la creación y distribución de aplicaciones macOS como una compra universal”. La compañía también dijo que esto estará “habilitado por defecto” para las aplicaciones creadas con la nueva herramienta para desarrolladores.

La iniciativa Catalyst, de Apple, ayuda a los desarrolladores a escribir aplicaciones para iPad y transferirlas a computadoras Mac con un trabajo mínimo. Este enfoque unificado aumenta la audiencia para los desarrolladores, pero aún tenían que vender sus aplicaciones de iPad y Mac por separado, cobrando a los usuarios dos veces. Eso generó quejas.

El cambio del miércoles aborda este problema. También se aplicará a las aplicaciones de iPhone y Apple TV, dijo la compañía en una declaración en su sitio web para desarrolladores. Además, anunció que agregará soporte para compras en la aplicación a las aplicaciones de Apple Watch, con lo que potencialmente agrega más ingresos recurrentes al producto.

Steven Troughton-Smith, desarrollador de software de Apple desde hace mucho tiempo, aplaudió el cambio en Twitter.

This screams to me that Apple was wholly unprepared for the needs of Catalyst developers, and scrambled to roll this out before next WWDC. Universal Purchase was rumored to not be coming for another 2 years in the Marzipan roadmap. This is such great news